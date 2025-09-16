Головна Вінниця Відео
У Козятині жінка розгромила клумби біля Алеї пам’яті (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Козятині жінка розгромила клумби біля Алеї пам’яті (відео)
Правопорушницю було оперативно затримано
фото: скриншот з відео

Вандалізм скоїла жінка з родини загиблого воїна

У Козятині на Вінниччині невідома особа перевернула клумби та розкидала квіти біля Алеї пам’яті, де вшановують Героїв, які загинули за Україну. Про це повідомляє секретар Козятинської міської ради Ірина Репало, передає «Главком».

«Це не просто акт вандалізму, а й зневага до праці комунальників, які щодня дбають про красу та затишок нашого міста. Особливо боляче, що такі дії відбулися біля місця, де ми вшановуємо пам’ять наших захисників. Насамперед хочу подякувати небайдужим громадянам, які не пройшли повз і вчасно викликали поліцію. Завдяки вашій пильності, правопорушницю було оперативно затримано», – йдеться у повідомленні.

Заступник начальника Хмільницької РВА Олександр Пузир зауважив, що вандалізм скоїла жінка з родини загиблого воїна. «Щоб ми не говорили, але загальна знервованість, нестабільність позначається і у тилових містечках та селах навіть у простих мешканців, а також членів родин загиблих. Іноді ця «хвиля» негативу повинна вилитись. Іноді цьому сприяє алкоголь... Саме це відбулось: жінка з родини загиблого, не знайшовши підтримки у Козятинській міській раді, вимістила злість на клумбах під радою та на Алеї загиблих», – написав він.

До слова, Липовецький районний суд виніс вирок зловмиснику, який осквернив могилу військовослужбовця. Чоловік проведе за ґратами чотири роки ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців.

