На Вінниччині чоловік намагався переплисти до Молдови на надувному матраці

Прикордонники виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав. Для вдалої подорожі до Молдови чоловік обрав доволі сумнівний водний транспорт – звичайний надувний матрац. У вечірній час доби він спустився до Дністра у надії тихенько доплисти до сусідньої країни. Однак реальність виявилась значно суворішою: течія швидко виснажила чоловіка – він втратив контроль над плавзасобом і впав у холодну воду», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік не міг самостійно дістатися берега. Прикордонники, які цілодобово патрулюють рубіж, помітили його та витягли з води, після чого надали першу медичну допомогу.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані.