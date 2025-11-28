Головна Вінниця Відео
На Вінниччині чоловік намагався переплисти до Молдови на надувному матраці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині чоловік намагався переплисти до Молдови на надувному матраці
Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності
фото: скриншот з відео

Прикордонники виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили 28-річного мешканця Вінниччини, який вирішив подолати державний кордон уплав. Для вдалої подорожі до Молдови чоловік обрав доволі сумнівний водний транспорт – звичайний надувний матрац. У вечірній час доби він спустився до Дністра у надії тихенько доплисти до сусідньої країни. Однак реальність виявилась значно суворішою: течія швидко виснажила чоловіка – він втратив контроль над плавзасобом і впав у холодну воду», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік не міг самостійно дістатися берега. Прикордонники, які цілодобово патрулюють рубіж, помітили його та витягли з води, після чого надали першу медичну допомогу.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані

Теги: Держприкордонслужба Вінниччина ухилянти

Через запровадження нової системи процедура проходження прикордонного контролю може займати більше часу
Ще три пункти пропуску підключено до нових правил в'їзду до ЄС
28 жовтня, 08:59
Садочки сьогодні у Ладижині не працюватимуть
РФ вдарила по Ладижину: місто залишилось без тепла й води
30 жовтня, 09:16
Держприкордонслужба провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем
Як Міндіч виїхав з України: розʼяснення Держприкордонслужби
12 листопада, 16:16
РФ масовано атакувала Вінниччину
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
30 жовтня, 12:25
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
31 жовтня, 12:12
6 листопада 2025 року депутата та його спільницю затримали
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
7 листопада, 19:42
Чоловік переховувався у ніші для зберігання ковдр, аби втекти у Польщу
Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)
12 листопада, 12:45
Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
13 листопада, 07:19
Фахівці допомогли жінці підтвердити належність до громадянства України
На Вінниччині 73-річна жінка вперше отримала український паспорт
14 листопада, 06:31

