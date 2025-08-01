Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)

Тепер у цьому приміщенні має розташовуватися департамент під керівництвом Грача

У кабінетах знято ламінат, плінтуси, вентиляційні шафи

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов опублікував відео, на якому показав жахливий стан приміщення, де раніше працювала обласна МСЕК №1. Про це повідомляє «Главком».

Саме в цьому приміщенні невдовзі має розташуватися департамент Грачова. Однак він зауважив, що попередні «мешканці» у кабінетах зняли ламінат, плінтуси, вентиляційні шафи та навіть замки з дверей.

Грачов сумнівається, що у такий стан приміщення вдасться заїхати вже з понеділка.

Нагадаємо, управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Ідеться про 24 людини, які є інвалідами другої та третьої груп. Частина з них оформила відповідні документи під час воєнного стану, а деякі ще й примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

Як повідомляв «Главком», головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у 2014-2015 роках Валентин Фіщук раніше заявляв, що «групи інвалідності оформили собі працівники і керівництво Вінницької обласної ради і Вінницької облдержадміністрації, які працювали у різні часи».

До слова, минулого року лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Вінниччини (установа знаходиться у стані ліквідації) Віктор Власюк купив автомобіль Tesla Model S, 2021 року випуску вартістю 1,11 млн грн. Ця автівка з’явилася у виправленій декларації експосадовця перед звільнення з МСЕК.