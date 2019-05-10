У Вінниці привітали ветеранів із 74-ю річницею Дня перемоги над нацизмом



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9 травня керівництво міста та області привітало ветеранів Другої світової війни з нагоди 74-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом

Зустріч з ветеранами відбулась в кінотеатрі «Родина». У залі були присутні також рідні фронтовиків та учасники АТО.

Для ветеранів Другої світової війни підготували концертну програму. Виступали виконавці та творчі колективи, в цей же час на великому екрані транслювалась хроніка війни 1939-1945 років. Ветерани зі своїми рідними дивились ці кадри, слухали пісні того часу. У багатьох людей були сльози на очах.

Десятки мільйонів смертей та скалічених доль – такою найстрашнішою ціною в історії людства у світі відновився мир у 1945-му році, коли антигітлерівська коаліція нарешті виборола перемогу у Другій світовій війні, зупинивши нацизм. Сьогодні Вінниця, як і вся Україна, вшановує пам'ять загиблих, та дякує тим ветеранам, які ще залишились живими до наших днів.

«Сьогодні особливий день, який нас всіх єднає. Ми схиляємо голови і пам’ятаємо тих, хто загинув у війні. Ми пригадуємо усіх, хто був свідком перемоги, але не дожив до сьогоднішнього дня. Яку велику мужність має народ, який пережив голодомори, репресії, війну проте у такій важкій ситуації згуртувався, піднявся і вистояв. Таку незламність духу можливо пояснити великою вірою в правоту, і це є великим уроком для теперішнього покоління. Пам'ять спонукає нас рухатись вперед, долати перепони, вірити, любити, творити, розвивати, – і це є запорукою великого успіху. Я знаю, що вашу душу гріють думки про ваших дітей, онуків, близьких, і ви хочете, щоб вони були щасливі і жили у сучасній державі Україні. І ми повинні зробити все для того, щоб це дійсно було так», - зазначив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

«Шановні ветерани, дякую кожному з вас за перемогу, яку ви здобули. Дуже приємно бувати в тих родинах, де завжди пам’ятають про героїзм своїх дідусів, бабусь, де розповіді про них зберігаються в кожному поколінні. Ваш героїзм передався нашим сучасним воїнам, які зараз відстоюють незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо, що перемога здобута ціною здоров’я та життя багатьох людей. Ми ніколи не забудемо ваш подвиг. Бажаю вам здоров’я і миру в Україні», - звернулась до ветеранів заступник міський голова Галина Якубович.

На жаль 12 фронтовиків через поважний вік не змогли прийти на святковий захід. Тому представники мерії відвідали ветеранів вдома.

Після зустрічі всі присутні пішли на Європейську площу, аби покласти квіти до Меморіалу Слави та Пам’ятного знаку Небесній Сотні та загиблим Героям АТО.