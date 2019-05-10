Вінницькому госпіталю ветеранів виділили 3 млн грн з бюджету



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Кошти подарували до Дня перемоги над нацизмом

9 травня, у рамках відзначення в області Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та 75-ї річниці вигнання нацистів з України, голова облдержадміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник та заступник міського голови Галина Якубович відвідали Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, щоб привітати ветеранів зі святом.

«Сьогодні надзвичайно великий день для українського народу. День Перемоги – це свято сильних духом, котрі у дуже непростий час змогли порозумітися, об’єднатися, піднятися на боротьбу та здолати нацизм, тим самим подарувавши нащадкам майбутнє. Це приклад для підростаючого покоління та усіх нас. Ми повинні бути сильними: як у військовому плані, так і в моральному для того, щоб наша країна процвітала. Міцного здоров’я, сил, наснаги та довгих років життя Вам, дорогі наші ветерани Другої світової війни», – зазначив у вітальному слові голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

«Хочу подякувати ветеранам за їх терпіння, мужність, відвагу. Український воїн завжди вирізнявся цими рисами. І сьогодні їх демонструють наші військовослужбовці у зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України», – відзначив голова обласної Ради Анатолій Олійник.

Голова Обласної ради організації ветеранів України Леонід Копецький привітав ветеранів зі святом Перемоги та подякував обласній державній адміністрації, обласній Раді, депутатському корпусу міської ради за підтримку та допомогу, а також розуміння тих проблем, які сьогодні постають перед ветеранськими громадськими організаціями Вінниччини.

З нагоди 74-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, керівництвом подаровано обласному клінічному госпіталю ветеранів війни грошові сертифікати на загальну суму більше, ніж 3,2 млн. грн, а також сертифікат на придбання сучасного комп’ютерного комплексу.

«Завдяки постійній підтримці влади ми маємо найсучасніше медичне обладнання та комфортні умови перебування, а наш медичний заклад справедливо вважається одним з кращих в Україні за рівнем обслуговування. Вітаю усіх з Днем Перемоги. Це свято, що об’єднує всіх і кожного у вірі, духовності та повазі», – зазначив головний лікар Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Валерій Бабійчук.

Керівники області подякували ветеранам Другої світової війни, а також учасникам антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил, які проходять курс лікування у госпіталі, за їх мужність та відвагу, силу духу та вірність своєму народу.