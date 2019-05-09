На Вінниччині вбили родину фермерів



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Поля розслідує вбивство фермерів у Вінницькій області

Загиблі - 47-річний чоловік і 42-річна жінка - місцеві фермери, які займалися вирощуванням яблук

У Барському районі Вінницької області вбили подружжя фермерів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

«9 травня близько 8-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що вони виявили двох людей без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, загиблі - 47-річний чоловік і 42-річна жінка - місцеві фермери, вони займалися вирощуванням яблук.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, фахівці управління карного розшуку. Проводиться комплекс заходів щодо встановлення та затримання особи, причетної до подвійного вбивства.

Відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Тривають слідчі дії.