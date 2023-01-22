Ердоган назвав дату проведення президентських виборів

Уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибори глави держави та парламентські вибори в республіці відбудуться 14 травня. Виступ турецького лідера транслював телеканал TRT.

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«Закликаю представників нашої молоді, які вперше візьмуть участь у виборах, зробити правильний вибір під час голосування, яке відбудеться 14 травня», – сказав Ердоган на зустрічі з молоддю у провінції Бурса.

Уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року. Як зазначила газета Hurriyet, цю ідею підтримала і опозиція.

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Раніше повідомлялося, що вибори президента в Туреччині відбудуться 18 червня 2023 року. Їх перенесення на місяць раніше пояснили труднощами проведення передвиборчої кампанії через те, що червень збігається із сезоном хаджу (прочан мусульман у Мекку) та іспитами в університетах.

Раніше повідомлялося, що представники національно-республіканської партії (НРП) Туреччини одержують погрози від представників турецької приватної військової компанії (ПВК) SADAT.