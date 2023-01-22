Головна Світ
search button user button menu button

Ердоган назвав дату проведення президентських виборів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ердоган назвав дату проведення президентських виборів
Ердоган заявив, що вибори президента Туреччини відбудуться 14 травня
фото з відкритих джерел

Уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибори глави держави та парламентські вибори в республіці відбудуться 14 травня. Виступ турецького лідера транслював телеканал TRT.

«Закликаю представників нашої молоді, які вперше візьмуть участь у виборах, зробити правильний вибір під час голосування, яке відбудеться 14 травня», – сказав Ердоган на зустрічі з молоддю у провінції Бурса.

Уряд Туреччини запропонував перенести президентські вибори на 14 травня ще у вересні минулого року. Як зазначила газета Hurriyet, цю ідею підтримала і опозиція.

Раніше повідомлялося, що вибори президента в Туреччині відбудуться 18 червня 2023 року. Їх перенесення на місяць раніше пояснили труднощами проведення передвиборчої кампанії через те, що червень збігається із сезоном хаджу (прочан мусульман у Мекку) та іспитами в університетах.

Раніше повідомлялося, що представники національно-республіканської партії (НРП) Туреччини одержують погрози від представників турецької приватної військової компанії (ПВК) SADAT. 

Теги: вибори партії опозиція погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Світ

Ердоган назвав дату проведення президентських виборів
Ердоган назвав дату проведення президентських виборів
«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW
«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Президентка Грузії проти відновлення авіасполучення з Росією
Президентка Грузії проти відновлення авіасполучення з Росією
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо
Росіяни виготовили перші торпеди «Посейдон»: що про це відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
11K
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8900
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
8419
Генерал США назвав умову для звільнення Мелітополя
7297
22 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Вчора, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Вчора, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту