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Греція не передаватиме Україні системи ППО, попри тиск з боку ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Греція не передаватиме Україні системи ППО, попри тиск з боку ЄС
Греція не передаватиме Україні С-300 та Patriot
фото з відкритих джерел

За словами прем'єр-міністра, системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції

Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони Patriot та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які просили надати ці системи Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише FInancial Times.

На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні.

«Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування», – сказав Міцотакіс.

За його словами, системи протиповітряної оборони Patriot та С-300 є критично важливими для захисту повітряного простору Греції, тому не будуть надані Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Греція переглядає питання про постачання своїх зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-300 і «Тор-М1» Україні після російського військового удару, завданого неподалік від її прем'єр-міністра під час візиту в Україну.

Як повідомлялося, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

До слова, перенесення виробництва Patriot в Україну є цілком реальним і переговори щодо цього вже ведуться. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

Читайте також: Декілька країн ЄС не бажають віддавати свої системи ППО Україні – Le Monde
Теги: Patriot системи ППО Греція міністр

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