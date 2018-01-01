Чехія заявила про відкриття центру космічної розвідки

У центрі будуть займатися опрацюванням знімків із радару для військових сил Чехії і НАТО

У Чехії цього року відкриють новий Національний центр для космічної розвідки CATCEN ČR. Центр буде сформований у «рамках військової розвідки і виконуватиме завдання як для розвідувальної підтримки чеської армії і командних структур НАТО, так і для державних інституцій та інтегрованої оборонної системи, наприклад, у випадку природних



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У центрі будуть займатися опрацюванням знімків із радару для військових сил Чехії і НАТО

У Чехії цього року відкриють новий Національний центр для космічної розвідки CATCEN ČR.

Центр буде сформований у «рамках військової розвідки і виконуватиме завдання як для розвідувальної підтримки чеської армії і командних структур НАТО, так і для державних інституцій та інтегрованої оборонної системи, наприклад, у випадку природних катастроф», пояснюють у Міноборони Чехії.

У Центрі будуть займатися опрацюванням знімків із радару для військових сил Чехії і НАТО. Як зазначено у повідомленні міністерства, своєю роботою «центр надасть розвідувальну підтримку чеським контингентам за кордоном» і таким чином сприятиме кращій інформованості чеських вояків за межами Чехії.

У разі потреби Національний центр для космічної розвідки CATCEN ČR зможе також вести спостереження за можливими коливаннями поверхні землі під час будівництва транспортних мереж чи виявляти масштаби природних катастроф, наприклад повеней і пожеж.

Міністр оборони Карла Шлехтова зазначає, що створенням Національного центру для космічної розвідки Чеська Республіка «відіграватиме важливу роль в процесі оборонного планування НАТО у 21 столітті».

На думку керівника військової розвідки Яна Бероуна, створенням нового Національного центру для космічної розвідки Чехія «реально виконує одне із своїх зобов’язань перед НАТО».

Центр має розпочати роботу 1 липня цього року. Передбачається, що фінансуватиметься робота Центру з бюджету Міністерства оборони Чехії.