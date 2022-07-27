Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевалила за 40 тис.

Надія Клочко
Сьогодні, 10:36 glavcom.ua
Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевалила за 40 тис.
Протягом доби ЗСУ ліквідували ще приблизно 200 окупантів
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували ще приблизно 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 070 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 липня орієнтовно склали:

  • особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1738 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 883 (+3) одиниці;
  • РСЗВ – 258 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 222 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4) одиниць;
  • крилаті ракети – 174 (+0) одиниці;
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевалила за 40 тис. фото 1

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої. 

Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 27 липня
Теги: окупанти росія війна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові відправили на той світ 89 росіян та знищили склад ворожих боєприпасів
Військові на півдні знищили 89 росіян та склад ворожих боєприпасів
Сьогодні, 04:31
Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки ЗСУ
Окупанти визнали: ЗСУ вдало атакували Антонівський міст у Херсоні
Сьогодні, 08:17
Наслідки рашистської атаки на Луганщину
Окупанти атакували Луганщину з артилерії та мінометів (фото)
Сьогодні, 09:23

Події в Україні

Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка
У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»
У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих
Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих
Атака ЗСУ. Рашисти заявили про пошкодження залізничного мосту під Херсоном
Атака ЗСУ. Рашисти заявили про пошкодження залізничного мосту під Херсоном
СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам
СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Гроші від ООН отримають не всі пенсіонери: хто в пріоритеті
228K
Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням
41K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна
24K
Що відбувається з курсом долара: дані з обмінників
14K
Окупанти досягли успіхів під Бахмутом і продовжують наступ – ISW

Новини

Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку
Сьогодні, 15:33
В окупованому Херсоні вибухнула автівка
Сьогодні, 15:17
Турецькі ЗМІ маніпулюють інформацією про виробництво Bayraktar у РФ – РНБО
Сьогодні, 14:59
Синоптики дали прогноз на останній місяць літа
Сьогодні, 14:46
Ракетний удар по Миколаєву: фото наслідків
Сьогодні, 14:44
Порошенко заявив про переломний момент на фронті
Сьогодні, 11:17

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00