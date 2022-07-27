Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевалила за 40 тис.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували ще приблизно 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 070 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 липня орієнтовно склали:

особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниці;

РСЗВ – 258 (+0) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 222 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4) одиниць;

крилаті ракети – 174 (+0) одиниці;

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2847 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.