Google стверджує, що створив найпотужніший у світі квантовий комп'ютер



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Новостворений квантовий процесор, може за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, які вимагають близько 10 тис. років у найсучаснішого суперкомп’ютера Summit компанії IBM

Компанія Google заявила, що їй вдалося створити найпотужніший у світі квантовий комп’ютер. Про це повідомляє The Financial Times (журналістам вдалося ознайомитися з текстом доповіді до того, як її видалили з сайту NASA).

За інформацією видання, компанії вдалося створити квантовий процесор, який зміг за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, які вимагають близько 10 тисяч років у найсучаснішого суперкомп’ютера Summit компанії IBM.

Зараз квантовий процесор Google може робити тільки один технічний розрахунок за раз. До того, як квантові комп’ютери зможуть вирішувати практичні завдання, пройдуть роки, відзначається в доповіді.

Директор з квантового обладнання Intel Джеймс Кларк відзначив в бесіді з Gizmodo, що розробка Google стала важливою подією в розвитку квантової обчислювальної техніки.

«Нещодавня заява Google про досягнення квантової переваги — це значуща подія, ми продовжуємо розкривати потенціал квантових обчислень. Досягнення комерційно життєздатного квантового комп’ютера спричинить за собою розвиток технологій у багатьох напрямках», — сказав Кларк.