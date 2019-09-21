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    Технології

    Google стверджує, що створив найпотужніший у світі квантовий комп'ютер

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    Google стверджує, що створив найпотужніший у світі квантовий комп'ютер

    Новостворений квантовий процесор, може за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, які вимагають близько 10 тис. років у найсучаснішого суперкомп’ютера Summit компанії IBM

    Компанія Google заявила, що їй вдалося створити найпотужніший у світі квантовий комп’ютер. Про це повідомляє The Financial Times (журналістам вдалося ознайомитися з текстом доповіді до того, як її видалили з сайту NASA).

    За інформацією видання, компанії вдалося створити квантовий процесор, який зміг за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, які вимагають близько 10 тисяч років у найсучаснішого суперкомп’ютера Summit компанії IBM.

    Зараз квантовий процесор Google може робити тільки один технічний розрахунок за раз. До того, як квантові комп’ютери зможуть вирішувати практичні завдання, пройдуть роки, відзначається в доповіді.

    Директор з квантового обладнання Intel Джеймс Кларк відзначив в бесіді з Gizmodo, що розробка Google стала важливою подією в розвитку квантової обчислювальної техніки.

    «Нещодавня заява Google про досягнення квантової переваги — це значуща подія, ми продовжуємо розкривати потенціал квантових обчислень. Досягнення комерційно життєздатного квантового комп’ютера спричинить за собою розвиток технологій у багатьох напрямках», — сказав Кларк.

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