Google загрожує штраф у $5 млрд через збір даних мільйонів користувачів



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Google загрожує штраф у $5 млрд

Компанію звинувачують у незаконному вторгненні в особисте життя мільйонів користувачів шляхом відстеження їхньої активності в Мережі

Проти американської компанії Google подано позов через таємний збір персональних даних користувачів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Груповий позов подано до федерального суду міста Сан-Хосе, Каліфорнія (США).

Компанію звинувачують у незаконному вторгненні в особисте життя мільйонів користувачів шляхом відстеження їхньої активності в Мережі.

Американському холдингу Alphabet Inc., до якого входить Google, загрожує штраф у розмірі $5 млрд.

Згідно з позовом, Google проводила незаконний збір даних мільйонів користувачів за допомогою сервісу для створення статистики відвідування сайтів Google Analytics, менеджера реклами Google Ad Manager, а також інших додатків (у тому числі і тих, які встановлені на смартфонах). Це відбувалося незалежно від того, чи натискали користувачі на оголошення, які підтримуються Google.

Збір даних проводився навіть у разі активації режиму анонімного перегляду в браузері (якщо користувач знаходився в режимі інкогніто).

Згідно з позовом, збір даних допомагав Google дізнатися про друзів, хобі користувачів, їхні улюблені продукти та купівельні звички, а також про «найінтимніші та потенційно бентежні речі«, які ті шукали в Мережі.

«Google не може продовжувати брати участь у таємному і несанкціонованому збиранні даних практично від кожного американця з комп’ютером або телефоном», – йдеться в позові.

Представник Google Хосе Кастанеда сповістив Reuters, що компанія відкидає звинувачення і має намір захищатися в суді.

«Ми завжди чітко говоримо, що сайти, які ви відкриваєте в режимі інкогніто, можуть збирати дані про вашу активність в Інтернеті», – наголосив він.

За позовом, імовірно, стоять мільйони користувачів, які з 1 червня 2016 року використали анонімний режим при перегляді сайтів.

Кожному користувачеві, чиї права суд визнає порушеними, можуть виплатити не менше 5 тисяч доларів компенсації.