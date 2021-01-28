Хто пам'ятає «аську»? Головний месенджер 90-х відроджується

Підвищений інтерес до «аськи» виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger

Месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

ICQ займає одне з перших місць по частоті завантажень в Гонконзі, випереджаючи інші альтернативні (WhatsApp) додатки Telegram, Signal і MeWe.

Саме скандал з WhatsApp багато в чому став причиною відродження інтересу до забутої «аськи».

Видання зазначає, що ICQ не зник повністю. В результаті серії перепродажів додаток перейшов від розробника, ізраїльської компанії Mirabilis, спочатку американської AOL, потім до російського інвестиційного фонду Digital Sky Technologies (DST), а у вересні 2010 року осіло в Mail.ru Group. Виглядає і працює він так само, як WhatsApp і інші подібні програми, маючи навіть web-версію.

Той, хто пам'ятає свій логін (UIN) і пароль, може і сьогодні скористатися своїм старим обліковим записом. Нинішній інтерфейс програми, до речі, не сильно відрізняється від «класичного». І звук при отриманні повідомлення, що нагадує «ку–ку», все той же, незважаючи ні на що.

Втім, тих, кого турбують конфіденційність і приватність інформації, повинні двічі подумати, перш ніж завантажувати додаток. Хоча інформація в ICQ кодується, надійність її викликає сумніви, так як, згідно із законом, російські провайдери повинні надавати доступ до своїх серверів спецслужбам.

Нагадаємо, що ICQ – головний месенджер світу в 1990-х – був народжений в Ізраїлі. Додаток придумали четверо молодих ізраїльтян з компанії Mirabilis, які продали свій винахід тодішньому мережевому гіганту AOL за 407 млн доларів.

Сьогодні ICQ найбільш популярна в Росії, Нігерії, Гані, Чехії та Німеччини. Тепер до списку додався і Гонконг. Однак, за даними Wall Street Journal, підвищений інтерес спостерігається і в інших країнах світу.