Україна збирається побудувати плавучий госпіталь

Скрін з фото на сторінці Юрія Гусєва у Facebook

У плавучому медзакладі лікуватимуть під час пандемій та землетрусів

Херсонський державний завод Pallada разом із партнерами з Республіки Хорватія планує побудувати плавучий госпіталь для лікування населення в умовах пандемії чи землетрусів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

За словами Гусєва, також сторонами заплановано спільне будівництво плавучих готелів для Адріатики на базі залізобетонних понтонів «Палади».

«Палада» входить до складу державного концерну «Укроборонпром», а плавучі доки заводу вже понад 40 років успішно експлуатуються в Хорватії та багатьох інших країнах. Підприємство використовує оригінальну технологію: понтон дока виготовляється з морського залізобетону, а башти ‒ з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволяє знизити витрати на експлуатацію в кілька разів, а строки надійної експлуатації, навпаки, збільшуються – до 50 років у порівнянні з традиційним сталевим доком», ‒ розповів гендиректор «Укроборонпрому».

На фото – макети майбутніх виробів та доки заводу «Палада».

Гусєв стверджує, що в умовах політичних та економічних викликів, з якими зіткнулися обидві наші країни, необхідно налагодження більш тісної співпраці, і дипломати зможуть зіграти в цьому процесі важливу роль.

Як повідомлялося, «Укроборонпром» перевірить своїх топ-менеджерів на детекторі брехні.