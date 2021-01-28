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    Україна збирається побудувати плавучий госпіталь

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    &laquo;Палада&raquo; входить до складу державного концерну &laquo;Укроборонпром&raquo; - Україна збирається побудувати плавучий госпіталь
    «Палада» входить до складу державного концерну «Укроборонпром»
    Скрін з фото на сторінці Юрія Гусєва у Facebook

    У плавучому медзакладі лікуватимуть під час пандемій та землетрусів

    Херсонський державний завод Pallada разом із партнерами з Республіки Хорватія планує побудувати плавучий госпіталь для лікування населення в умовах пандемії чи землетрусів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

    За словами Гусєва, також сторонами заплановано спільне будівництво плавучих готелів для Адріатики на базі залізобетонних понтонів «Палади».

    «Палада» входить до складу державного концерну «Укроборонпром», а плавучі доки заводу вже понад 40 років успішно експлуатуються в Хорватії та багатьох інших країнах. Підприємство використовує оригінальну технологію: понтон дока виготовляється з морського залізобетону, а башти ‒ з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволяє знизити витрати на експлуатацію в кілька разів, а строки надійної експлуатації, навпаки, збільшуються – до 50 років у порівнянні з традиційним сталевим доком», ‒ розповів гендиректор «Укроборонпрому».

    На фото – макети майбутніх виробів та доки заводу «Палада».

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    Україна збирається побудувати плавучий госпіталь
    Україна збирається побудувати плавучий госпіталь

    Гусєв стверджує, що в умовах політичних та економічних викликів, з якими зіткнулися обидві наші країни, необхідно налагодження більш тісної співпраці, і дипломати зможуть зіграти в цьому процесі важливу роль.

    Як повідомлялося, «Укроборонпром» перевірить своїх топ-менеджерів на детекторі брехні.

    Теги: будівництво завод Хорватія Україна Укроборонпром Facebook госпіталь населення Юрій Гусєв
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