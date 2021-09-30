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    Ілон Маск образився на президента США

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    Ілон Маск обурився, що Джо Байден у своїй промові жодного разу не згадав про Tesla - Ілон Маск образився на президента США
    Ілон Маск обурився, що Джо Байден у своїй промові жодного разу не згадав про Tesla
    фото з відкритих джерел

    Ілон Маск звинуватив президента США і його адміністрацію в упередженому ставленні до його компанії Tesla

    Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена після того, як його компанію не запросили на присвячене електрокарам захід у Білому домі. Про це пише Bloomberg.

    Зазначається, що Ілон Маск звинуватив президента США Джо Байдена і його адміністрацію в упередженому ставленні до його компанії Tesla.

    Також Маск заявив, що адміністрація Байдена нібито знаходиться «під надмірним впливом профспілок».

    «Він (Байден, – ред) жодного разу не згадав Tesla і похвалив GM і Ford за революцію в сфері електромобілів», – зазначив Маск.

    Також СЕО Tesla заявив, що адміністрація Байдена «не сама доброзичлива» і додав, що вона ймовірно «контролюється профспілками».

    Водночас, обговорюючи іншу свою компанію SpaceX він назвав роботу з урядом США важливою частиною ведення бізнесу.

    Білий дім не відповів ЗМІ на запит про коментар.

    До слова, Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа.

    Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».

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    Теги: США Джозеф Байден Електромобілі Tesla Ілон Маск SpaceX президент
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    Ілон Маск образився на президента США