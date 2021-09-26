- Які електромобілі заряджаються найшвидше: топ-10 моделей

Сучасні електричні автомобілі здатні підтримувати зарядку потужністю до 350 кіловат. Це дозволяє заряджати машину менш ніж за пів години

Виробники електромобілів, зазвичай, хизуються запасом ходу. Але не менш важлива характеристика електрокарів – швидкість зарядки батареї. Звісно, що, як правило, найшвидше заряджаються ті моделі, які мають батарею меншої ємності.

Проте, це не завжди так. Сучасні електромобілі підтримують потужні зарядки, які здатні зарядити електромобіль за хвилини. Як результат, умовно кажучи, батарею на 100 кіловат-годин можна зарядити швидше, ніж 50-кіловатний акумулятор, який не підтримує потужної зарядки.

Щоправда, підтримка швидкої зарядки впирається в іншу проблему – відсутність тих самих зарядок. В Україні, як правило, можна знайти зарядки потужністю 50 кіловат-годин. Тоді як деяким моделям, щоб продемонструвати найкращий час «заправки», потрібні станції на 300-350 кіловат.

Але це не означає, що «швидко зарядні» електромобілі не мають сенсу. Мережі зарядних станцій стрімко розвиваються. Наприклад, нещодавно в Україні відкрилася зарядна станція потужністю 320 кіловат.

Тож згодом і у нас з’являться сучасні потужні «заправки». І треба бути до цього готовим. А це означає, що під час вибору електромобілям треба звертати увагу, яку максимальну потужність зарядки підтримує електромобіль.

Щоб продемонструвати, наскільки важливий показник швидкості зарядки електромобілів, «Главком» склав рейтинг найкращих моделей. Для наочності ми приймали до уваги такий показник, як кількість кілометрів пробігу, які електромобіль отримає за годину швидкої зарядки.

До рейтингу потрапили моделі, які вже продаються, або ті, що з’являться у дилерів до кінця 2021 року.

10. BMW iX

BMW iX

Запас ходу (WLTP): 600 км.

Ємність батареї: 110 кВт*г.

На скільки поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 570 кілометрів.

Електромобіль оснащено двома електричними моторами, які здатні продукувати 500 кінських сил. З місця до «сотні» iX здатен розганятися менш, ніж за п’ять секунд.

Від звичайної побутової мережі кросовер можна зарядити приблизно за 11 годин. Але, звісно, що більш потужніші зарядки здатні «заправити» електромобіль значно швидше – від мережі потужністю 200 кіловат BMW iX заряджається на 80% приблизно за 40 хвилин.

9. Audi e-tron

Audi e-tron

Запас ходу (WLTP): 450 км.

Ємність батареї: 95 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 600 км.

Сумарна віддача двох електродвигунів Audi становить 360 кінських сил і 561 Нм крутного моменту. При русі на середній швидкості в цілях економії енергії працює тільки мотор, розташований на задній осі.

Максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину.

Запас ходу по циклу WLTP становить 450 кілометрів. Батарея ємністю 95 кіловат-годин заряджається від базового зарядного пристрою потужністю 11 кіловат за 8,5 години, від 150-кіловатної зарядної станції – за 30 хвилин до 80%.

8. BMW i4

BMW i4

Запас ходу (WLTP): 600 км.

Ємність батареї: 80 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 650 км.

У 2021 році дебютує електромобіль BMW i4. Модель отримає силову установку з двох електромоторів, сукупна потужність яких складе близько 530 кінських сил.

На одному заряді BMW i4 зможе проїжджати близько 600 кілометрів, що цілком можна порівняти з Tesla Model S.

7. Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

Запас ходу (WLTP): 487 км.

Ємність батареї: 93,4 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 840 км.

Audi e-tron GT – електричний спортивний седан, який побудовано на одній платформі з Porsche Taycan. Новинку навіть ще офіційно не представлено. Тож про її технічні характеристики ми можемо судити лише з концепту, який оснащено двома моторами потужністю 590 кінських сил. До 100 кілометрів на годину електрокар прискорюється за 3,5 секунди.

Орієнтовно, на одній зарядці GT зможе проїжджати близько 500 кілометрів (за циклом WLTP). А швидка зарядка дозволить наповнювати батарею на 80% приблизно за 20 хвилин.

6. Tesla Model X

Tesla Model X

Запас ходу (WLTP): 580 км.

Ємність батареї: 100 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 860 км.

Model X – перший електричний кросовер Tesla. Автомобіль оснащується батареєю на 100 кВт*год, що дозволяє йому проїжджати більше 500 кілометрів на одному заряді.

Правда, такий результат демонструє не найкрутіша Model X. Якщо ви хочете заряджену версію кросовера, то доведеться миритися з меншим запасом ходу - 485 кілометрів.

Електромобілі Tesla не представлені в Україні офіційно. Однак їх популяризацією активно займаються «сірі» дилери.

5. Tesla Model 3/Model Y

Tesla Model 3/Model Y

Запас ходу (WLTP): 505 км.

Ємність батареї: 75 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 930 км.

Ми об’єднали седан Model 3 та кросовер Model Y, тому що це, за великим рахунком, це одна й та сама модель. У них 70% спільних комплектуючих.

Model 3 прийнято вважати бюджетної версією Tesla. Хоча назвати цей електромобіль дешевим язик не повертається. У США ціни на дану модель стартують з $41 400.

Найбільш «далекобійна» Model 3 оснащується батареєю на 75 кВт*год і одним електромотором, розташованим на задній осі. Агрегат видає 287 кінських сил і 416 Нм крутного моменту.

4. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

Запас ходу (WLTP): 480 км

Ємність батареї: 72,6 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 940 км.

Найшвидший Ioniq 5 здатний розігнатися з місця до 100 кілометрів на годину за 5,2 секунди. А запас ходу задньопривідної модифікації з більш ємною батареєю досягає 480 кілометрів по циклу WLTP.

Фішка Ioniq 5 – можливість використання зарядної інфраструктури з напругою і 400 вольт, і 800 вольт. Це дозволить власникам користуватися будь-якими зарядними пристроями, причому від 350-кіловатного «суперчарджера» зарядити батарею з 10 до 80 відсотків можна всього за 18 хвилин.

3. Porsche Taycan

Porsche Taycan

Запас ходу (WLTP): 484 км.

Ємність батареї: 93,4 кВТ*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 960 км.

Версія Taycan Turbo S обладнана тягової батареєю ємністю 93,4 кіловат-години. Сумарна віддача силової установки – 761 кінська сила і 1050 Нм крутного моменту. Паспортна динаміка розгону до 100 кілометрів на годину – 2,8 секунди.

Максимальна швидкість електричного спорткара – 260 кілометрів на годину.

2. Tesla Model S

Tesla Model S

Запас ходу (WLTP): 663 км.

Ємність батареї: 100 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 1010 км.

Tesla Model S є один з найбільш технологічних електромобілів в світі. Наприклад, вона може отримати по «повітрю» додатковий запас ходу, або збільшену продуктивність силової установки.

Не менш вражаючим досягненням американської компанії є і автопілот, який вміє самостійно приймати рішення в критичних ситуаціях і паркувати автомобіль без участі водія. А з недавніх пір він також розпізнає сигнали світлофорів і дорожні знаки.

1. Kia EV6

Kia EV6

Запас ходу (WLTP): 510 км.

Ємність батареї: 77,4 кВт*г.

На скільки кілометрів поповниться запас ходу за годину швидкої зарядки: 1020 км.

EV6 підтримує швидку зарядку потужністю 350 кіловат. Це дозволяє зарядити акумулятор на 80% за рекордні 18 хвилин. А п'яти хвилин вистачить на те, щоб збільшити пробіг на 100 кілометрів. На таке не здатна жодна модель Tesla.

Також кросовер можна використовувати як джерело живлення. Наприклад, для підзарядки інших електрокарів. Електромобіль може більше доби живити 55-дюймовий телевізор і кондиціонер одночасно.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»