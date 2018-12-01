Instagram дозволить вибирати, кому з користувачів показувати стрічку



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Нова функція дозволить користувачам публікувати пости для конкретно обраної групи людей

Соціальна мережа Instagram додала нову функцію, яка дозволить користувачам контролювати, хто буде бачити їх повідомлення у стрічці.

Про це повідомляє видання Independent.

Як повідомляється, Instagram додав функцію, яка дозволить користувачам контролювати, хто буде бачити їх повідомлення у стрічці.

Наголошується, що нова функція «Близькі друзі» дозволить користувачам вирішувати, кому вони найбільше довіряють і кому хочуть відправляти особисту інформацію.

Нова функція тепер дозволить користувачам публікувати пости для конкретно обраної групи людей, а не на огляд усього світу.

Раніше соцмережа Instagram додала до свого додатка функцію словесного аудіоопису фотографії. Відтепер користувачі з порученнями зору зможуть послухати або штучно згенерований перелік об’єктів на знімку, або детальніші описи, написані іншими користувачами.

Нагадаємо, у Instagram заявили, що почнуть боротися з додатками для штучного нарощування аудиторії, щоб зберегти «справжність» досвіду своїх користувачів. Для цього розробили штучний інтелект-інструмент для виявлення «несправжніх» лайків, коментарів та підписок.

Також нагадаємо, інженери з Facebook і Instagram розробили штучний інтелект Rosetta, який може розпізнавати меми та дозволить модераторам зрозуміти їхній зміст. Автори технології вважають, що вона допоможе ідентифікувати спам або образливий контент.