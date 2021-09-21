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    Instagram створив функцію пошуку ресторанів по карті

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    Наразі пошук доступний у двох країнах - Instagram створив функцію пошуку ресторанів по карті

    Наразі пошук доступний у двох країнах

    Фото з відкритих джерел

    Ініціатива спрямована на розвиток малого та середнього бізнесу

    У соціальній мережі Instagram тестують нову функцію пошуку ресторанів на мапі додатку. Зараз пошук доступний лише у двох країнах. Про це повідомляє Lifehacker.

    Така ініціатива спрямована на розвиток малого та середнього бізнесу. За допомогою мапи користувачі Instagram зможуть шукати, пропонувати та переглядати популярні локації у тому чи іншому місті. У компанії не збираються зупинятися на одних лише ресторанах, шукати можна й магазини, супермаркети, кінотеатри та парки.

    Щоб знайти опцію потрібно натиснути на іконку у розділі Explore, тоді мапа відображатиметься за пошуком хештегу #takeaway. Це схоже на пошук у Google Maps, але повністю залежить від популярної активності в Instagram.

    Зараз опція працює лише в Австралії та Новій Зеландії. В Instagram планують поширити таку можливість по всьому світу, однак точних дат у компанії поки не назвали.

    Нагадаємо, у популярній американській соцмережі Facebook знайшли привілейованих користувачів, яких звільняють від дотримання деяких правил соцмережі.

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    Теги: Google Facebook Instagram мапа
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    Instagram створив функцію пошуку ресторанів по карті