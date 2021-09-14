У Facеbook знайшли VIP-користувачів, яким дозволено порушувати правила

VIP-персонами виявилися політики, спортсмени, впливові блогери та представники шоу-бізнесу

У популярній американській соцмережі Facebook знайшли привілейованих користувачів, яких звільняють від дотримання деяких правил соцмережі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.

За інформацією видання, Facebook використовує систему XCheck для моніторингу постів привілейованих користувачів – їм дозволяють розміщувати контент, який заборонений правилами соцмережі. Зазначається, що протягом 2020 року XCheck дозволила публікацію 16,4 млрд подібних матеріалів.

У 2020 році в списку VIP-персон опинилися 5,8 млн людей, серед яких політики, спортсмени, представники шоу-бізнесу та впливові блогери. Крім того, до переліку потрапили популярні акаунти, які ведуться від імені тварин.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Instagram, яка належить Facebook, оголосила про запуск в усьому світі нової функції під назвою Limits. За словами розробників, вона дозволить користувачам обмежити небажані повідомлення та коментарі.

Нагадаємо, конгресмени США закликали Facebook боротися з дезінформацією про вакцинацію.

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