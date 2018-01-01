Ізраїльська компанія заявила, що їй вдалося зламати iPhone X

За даними ЗМІ, Cellebrite активно рекламує свої технології правоохоронним органам різних країн

Ізраїльська компанія Cellebrite заявила, що зуміла зламати останню операційну систему Apple iOS 11 і флагманський смартфон компанії iPhone X, випущені у вересні 2017 року. На сайті компанії-розробника програмного забезпечення повідомляється, що сервіси Cellebrite здатні розблокувати і отримати інформацію з будь-якої моделі iPhone і iPad, що працює



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За даними ЗМІ, Cellebrite активно рекламує свої технології правоохоронним органам різних країн

Ізраїльська компанія Cellebrite заявила, що зуміла зламати останню операційну систему Apple iOS 11 і флагманський смартфон компанії iPhone X, випущені у вересні 2017 року.

На сайті компанії-розробника програмного забезпечення повідомляється, що сервіси Cellebrite здатні розблокувати і отримати інформацію з будь-якої моделі iPhone і iPad, що працює на операційних системах від iOS 5 до iOS 11.

За даними Forbes, ще в листопаді 2017 року ізраїльські програмісти на замовлення міністерства внутрішньої безпеки США успішно розкрили iPhone X підозрюваного в контрабанді зброї Абдулмаджіда Саїді. Яку саме інформацію вдалося витягти з його телефону, невідомо, але в липні 2018 року Саїді постане перед судом.

Cellebrite має контракти з багатьма американськими федеральними відомствами, включаючи імміграційну і митну поліцію, ЦРУ і ФБР. Зокрема, спецслужби зверталися до її послуг після відмови Apple зламати айфон терориста з Сан-Бернандіно.

Зараз, за даними Forbes, ізраїльська компанія активно рекламує свої технології правоохоронним органам інших країн.

Джерело: Медуза