Microsoft винайшла смартфон із трьома дисплеями (фото)

Девайс із трьома дисплеями автори умовно назвали Surface Trio

Майбутній складний смартфон Microsoft отримає три дисплеї. Про це повідомляє видання Patently Apple.

Журналісти медіа виявили винахід компанії на сайті відомства за патентами та товарними знаками США (USPTO) наприкінці грудня. Відповідно до зображень та опису, пристрій має Z-подібну форму і розділений на три частини корпус. Дана конструкція дозволяє поєднувати три екрани, кожен з яких розташований на своєму боці.

Фрагменти корпусу з'єднуються за допомогою двох шарнірів – у складеному стані два екрани примикають один до одного, а третій виконує функції зовнішнього дисплея.

Діагональ загального екрана в розкладеному стані не повідомляється, але автори відзначають, що в цьому випадку девайс нагадує планшет.

За словами журналістів, смартфон з трьома екранами, що розкладаються, в один великий повинен привернути увагу користувачів, так як девайс може замінити звичайний телефон і ноутбук. У лінійці компанії є пристрій Surface Duo, що складається із двох половин. Девайс із трьома дисплеями автори умовно назвали Surface Trio.