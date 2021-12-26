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    Китайці зробили смартфон із паперу, щоб відмовитися від пластику (відео)

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    Китайці показали смартфон із паперу - Китайці зробили смартфон із паперу, щоб відмовитися від пластику (відео)
    Китайці показали смартфон із паперу
    фото з відкритих джерел

    Новий Realme – GT 2 Pro – зроблений з паперу, щоб скоротити використання пластику

    Виробники техніки приділяють все більше уваги захисту довкілля. Вони намагаються як мінімум зменшити використання пластику, скорочуючи комплектні аксесуари та змінюючи пакування. З новим флагманом Realme пішли трошки далі.

    Поєднавши зусилля з дизайнером Наото Фукасава (Naoto Fukasawa), Realme випускає нову модель GT 2 Pro, задня кришка якого зроблена з екологічно чистого біополімеру. Але цікавіша буде його текстура, адже на дотик він має нагадувати папір. Компанія назвала це Paper Tech Master Design.

    Постачає цей незвичний для смартфонів матеріал компанія з Саудівської Аравії SABIC. І в його основі справді папір.

    Також він має сертифікат, який підтверджує екологічність пристрою. В пакуванні також є зміни, у порівнянні з минулими флагманами вміст пластику зменшився з 21,7% до 0,3%.

    Серед інших цікавинок – флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 та ширококутна камера. Остання зможе здивувати своїм кутом захвату, який дорівнює 150°. Для порівняння, в більшості випадків це 120°.

    Також смартфон оснащено багатьма різними антенами для покращення зв’язку з мобільною та локальними мережами. Серед інших, тут є три антени для NFC, що дозволить використовувати датчик не тільки задньою стороною, а й з усіх боків. Це має додати трохи зручності при використанні смартфону.

    Початок продажу нового смартфону намічено на 4 січня для Китаю. Пізніше смартфон потрапить й в інші країни.

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    Джерело: Межа

    Теги: смартфон Realme
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    Китайці зробили смартфон із паперу, щоб відмовитися від пластику (відео)