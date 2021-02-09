Комаровський розповів, чи дійсно можна повторно захворіти на Covid-19
Доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало, зазначив лікар
Лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання підписника про те, чи існує шанс повторно захворіти Covid-19.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами Комаровського, доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало: кілька десятків прикладів на весь світ.
Однак фахівець зазначив, що безліч людей з різних країн, які перенесли Covid-19, повідомляють, що після інфекції знову відчувають її симптоми.
При цьому медична наука поки не підтверджує масовість повторного зараження, запевнив лікар.
«Швидше за все, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало», – зазначив Комаровський.
Переглянути цей допис в Instagram
До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.
Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.