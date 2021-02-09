Комаровський розповів, чи дійсно можна повторно захворіти на Covid-19

Доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало, зазначив лікар

Лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання підписника про те, чи існує шанс повторно захворіти Covid-19.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами Комаровського, доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало: кілька десятків прикладів на весь світ.

Однак фахівець зазначив, що безліч людей з різних країн, які перенесли Covid-19, повідомляють, що після інфекції знову відчувають її симптоми.

При цьому медична наука поки не підтверджує масовість повторного зараження, запевнив лікар.

«Швидше за все, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало», – зазначив Комаровський.

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До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.