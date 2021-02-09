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    Здоров'я

    Комаровський розповів, чи дійсно можна повторно захворіти на Covid-19

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    Лікар Комаровський оцінив шанс повторно захворіти&nbsp;Covid-19 - Комаровський розповів, чи дійсно можна повторно захворіти на Covid-19
    Лікар Комаровський оцінив шанс повторно захворіти Covid-19

    Доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало, зазначив лікар

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання підписника про те, чи існує шанс повторно захворіти Covid-19.

    Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

    За словами Комаровського, доведених випадків повторного захворювання зареєстровано дуже мало: кілька десятків прикладів на весь світ.

    Однак фахівець зазначив, що безліч людей з різних країн, які перенесли Covid-19, повідомляють, що після інфекції знову відчувають її симптоми.

    При цьому медична наука поки не підтверджує масовість повторного зараження, запевнив лікар.

    «Швидше за все, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало», – зазначив Комаровський.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар наука Instagram коронавірус
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