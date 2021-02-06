Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції «Академік Вернадський»

Чверть віку тому Україна отримала полярну станцію в дар від Великої Британії

Компанія Google присвятила 6 лютого дудл 25-річчю української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Сьогоднішній дудл Google присвятив українській антарктичній станції «Академік Вернадський», адже саме 6 лютого виповнюється 25 років з часу передачі Великою Британією Україні своєї станції «Фарадей». З цієї нагоди команда Google створила яскравий анімований дудл, на якому зображена антарктична станція з українським прапором, а поруч з нею весело бавляться пінгвіни.

В офіційному блозі команди Google зазначається: «Вітаємо з 25-річчям команду станції «Академік Вернадський» і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями».

Проведення наукових досліджень щодо зміни клімату, озонової діри, реакції тварин і рослин на потепління тощо – головне призначення станції «Академік Вернадський». У квітні 2020 року на станції розпочали роботу учасники 25-ї Української антарктичної експедиції.

У відповідь на Google дудл команда станції створила свій креативний варіант логотипу Google #MySuperG на тлі станції «Академік Вернадський» з дотриманням політики найменшого втручання в природу. У кадр також потрапила і група субантарктичних пінгвінів, які стали одними з героїв сьогоднішнього дудла.

З річницею українську станцію привітало і посольство Великої Британії в Україні.

«25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – Фарадей, зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту», – зазначається у привітанні у Твіттері.

25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту.

#UKandUkraine #COP26 pic.twitter.com/uZcSOzZwcH — UK in Ukraine (@UKinUkraine) February 6, 2021

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова, за 15 тис. км від України. Станція була заснована Великобританією і є однією з найстаріших постійно діючих станцій в Антарктиці, з 1977 року мала назву «Фарадей». 6 лютого 1996 року станція була офіційно передана Україні і перейменована в «Академік Вернадський», на честь видатного вченого, засновника вчення про біосферу і ноосферу, першого президента Академії наук України (1918 р.) Володимира Вернадського.





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