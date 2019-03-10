Літак, що летів до Нью-Йорка, потрапив у сильну турбулентність: десятки постраждалих



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Щонайменше 29 осіб отримали поранення, серед них стюардеса

Близько 29 людей травмувались на борту літака Boeing 777, що летів зі Стамбула до Нью-Йорка та потрапив у зону потужної турбулентності. Про це повідомляє Sky News.

«Щонайменше 29 осіб отримали поранення, серед них стюардеса, яка зламала ногу, після того, як літак, що прямував зі Стамбула до Нью-Йорка, потрапив у зону потужної турбулентності», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Boeing 777 приземлився о 17:35 за місцевим часом після 10-годинної мандрівки.

Десятки машин швидкої допомоги прибули до Нью-Йоркського міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді, коли рейс авіакомпанії Turkish Airlines, що перевозив понад 300 пасажирів та членів екіпажу, приземлився.

Місцеві рятувальники повідомили, що 29 осіб були доправлені на лікування до шпиталів Нью-Йорка з різними ушкодженнями, що не несуть загрози життю.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Джерело: Укрінформ