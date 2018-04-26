Правоохоронці закрили один із найнебезпечніших хакерських сайтів у світі

Сайт Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак

Європол відзвітував про підсумки міжнародної операції із закриття сайту WebStresser, який надавав всім бажаючим можливість замовити DDoS-атаку в Інтернеті, заплативши від €15 за місяць. Про це повідомляється на сайті організації. Зазначається, що 24 квітня адміністраторів ресурсу заарештували в рамках міжнародної операції Power Off –



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Сайт Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак

Європол відзвітував про підсумки міжнародної операції із закриття сайту WebStresser, який надавав всім бажаючим можливість замовити DDoS-атаку в Інтернеті, заплативши від €15 за місяць. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що 24 квітня адміністраторів ресурсу заарештували в рамках міжнародної операції Power Off – арешти були проведені у Великобританії, Хорватії, Канаді та Сербії.

Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак. На момент закриття на ньому було зареєстровано 136 тисяч користувачів. За останні кілька років за допомогою WebStresser було здійснено понад чотири мільйони атак. Цілями ставали критично важливі онлайн-сервіси, банки, урядові ресурси, а також сервери ігрової індустрії.

Раніше повідомлялося, що київські правоохоронці встановили причетність 30-річного мешканця Києва до розробки вірусів, кібершпигунства та продажу персональних даних громадян з усього світу.

Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів жертв та подальшого повного контролю над ними.