Проти Apple подали колективний позов через погану клавіатуру MacBook

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Apple не визнає гарантійним випадком, подібні проблеми з клавіатурою

Тисячі користувачів, які постраждали від дефектів клавіатури нових MacBook і MacBook Pro 2016, подали груповий позов на компанію Apple до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії. Про це повідомляє Appleinsider.

Позивачі звинувачують Apple в тому, що вона, по-перше, випустила продукти з неякісною клавіатурою, по-друге, приховувала цей недолік від покупців і обманювала їх, рекламуючи «підвищену стабільність клавіатури», по-третє, порушує закон про захист прав споживачів.

У заявах також зазначається, що Apple не визнає гарантійним випадком, подібні проблеми з клавіатурою.

Один з позивачів пише, що ремонт клавіатури MacBook Pro не по гарантії обійшовся йому більш ніж у 700 доларів. Інший стверджує, що через кілька тижнів після ремонту клавіша пробіл на ноутбуці MacBook Pro 2016 знову перестала нормально працювати.

Позивачі вимагають від Apple повне відшкодування збитків та судових витрат, зокрема компенсацію вартості самих ноутбуків.

Зазначається також, що у 2018 році користувачі, які зіткнулися з цією проблемою, опублікували петицію до Apple. Всього за тиждень петиція зібрала понад 17 тисяч підписів.