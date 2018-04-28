«Роскомнагляд» розблокував мільйони американських адрес IP-адрес

У Росії визнали блокування Telegram неефективним

У відомстві заявили, що адреси, пов'язані з Telegram, тепер будуть блокуватися вибірково, але не пояснили, чому не зробили цього раніше «Роскомнагляд» в суботу вдень відзвітував про розблокування трьох мільйонів адрес хмарного сервісу Amazon. Цю інформацію підтвердили активісти, які провели моніторинг стану інтернету на тлі боротьби



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Telegram продовжує працювати

У Росії визнали блокування Telegram неефективним

У відомстві заявили, що адреси, пов'язані з Telegram, тепер будуть блокуватися вибірково, але не пояснили, чому не зробили цього раніше

«Роскомнагляд» в суботу вдень відзвітував про розблокування трьох мільйонів адрес хмарного сервісу Amazon. Цю інформацію підтвердили активісти, які провели моніторинг стану інтернету на тлі боротьби російського відомства з месенджером Telegram.

У «Роскомнагляді» стверджують, що тепер пов'язані з Telegram адреси блокуються окремо, і ця практика надалі набуде поширення. У відомстві не пояснили, чому вибіркові блокування не застосовувалися з самого початку.

Раніше в суботу російський інтернет-омбудсмен назвав блокування Telegram неефективним. У Кремлі заявили, що від дій «Роскомнагляду» не повинні страждати користувачі сервісів, які пов'язані з месенджером.

Активісти руху «Роскомсвобода» сьогодні опублікували зразок заяви, за допомогою якого підприємці, які постраждали від масових блокувань, можуть поскаржитися на «Роскомнагляд» до судів і правоохоронних органів.

Telegram блокують в Росії з 16 квітня за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, «Роскомнагляд» почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.

Джерело: Голос Америки