  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Шахраї вигадали новий спосіб обману користувачів WhatsApp

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експерти попередили користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему - Шахраї вигадали новий спосіб обману користувачів WhatsApp
    Експерти попередили користувачів WhatsApp про нову шахрайську схему
    фото з відкритих джерел

    Шахрай почне шантажувати жертву та загрожувати, що поділиться з друзями чи родичами інтимними фотографіями

    Шахраї вигадали новий спосіб обману користувачів WhatsApp, повідомляє портал WABetaInfo.

    Жертві надходить повідомлення від невідомого номера з таким текстом: Хто ви? Я знайшов ваш номер у телефоні». Якщо користувач відповідає, то шахрай починає робити компліменти і намагатися потоваришувати, принагідно випрошуючи в нього особисту інформацію: вік, рід діяльності, звички і таке інше.

    Шахраї також можуть надіслати нібито своє фото, щоб отримати довіру жертви і дізнатися про конфіденційну інформацію аж до отримання інтимних фотографій.

    Після цього він попросить користувача додати його до друзів у будь-якій соцмережі, щоб дізнатися коло близьких людей.

    Після цього шахрай почне шантажувати жертву та загрожувати, що поділиться з друзями чи родичами інтимними фотографіями користувача або його секретами.

    Читайте також:

    Теги: шахрайство технології мессенджер WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шахраї вигадали новий спосіб обману користувачів WhatsApp