Шахрай почне шантажувати жертву та загрожувати, що поділиться з друзями чи родичами інтимними фотографіями

Шахраї вигадали новий спосіб обману користувачів WhatsApp, повідомляє портал WABetaInfo.

Жертві надходить повідомлення від невідомого номера з таким текстом: Хто ви? Я знайшов ваш номер у телефоні». Якщо користувач відповідає, то шахрай починає робити компліменти і намагатися потоваришувати, принагідно випрошуючи в нього особисту інформацію: вік, рід діяльності, звички і таке інше.

Шахраї також можуть надіслати нібито своє фото, щоб отримати довіру жертви і дізнатися про конфіденційну інформацію аж до отримання інтимних фотографій.

Після цього він попросить користувача додати його до друзів у будь-якій соцмережі, щоб дізнатися коло близьких людей.

Після цього шахрай почне шантажувати жертву та загрожувати, що поділиться з друзями чи родичами інтимними фотографіями користувача або його секретами.