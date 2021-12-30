Розумний годинник зможе визначати депресію та біполярний розлад

Fitbit подав нову заявку на патент на технологію, яка може аналізувати та прогнозувати психічне здоров’я користувачів

У майбутньому Fitbit розширить перелік захворювань

Компанія Fitbit подала патент на технологію, яка може прогнозувати різні психічні захворювання власників розумного годинника, пише портал Screenrant.

Компанія буде використовувати дані про активність користувача та аналіз голосу, щоб попереджати про депресію та біполярний розлад. У майбутньому Fitbit розширить перелік захворювань.

Зокрема годинник вимірюватиме частоту пульсу в стані спокою і під час сну. Як запевняє компанія, це ключовий показник для діагностики вищезазначених захворювань.

Патентна заявка передбачає, що компанія також може використовувати ігри для оцінки психічного здоров'я своїх користувачів.

фото:USPTO

У документі також передбачається, що пристрій аналізуватиме вміст текстових повідомлень та електронних листів.

Fitbit пропонує безліч фітнес-трекерів і є одним з найбільших відомих у сфері розумних носових пристроїв.Компанія була заснована в 2007 році і була придбана Google на початку цього року.

До слова, компанія Huawei представила новий розумний годинник Watch D, головною особливістю якого є здатність вимірювати кров’яний тиск та робити електрокардіограму. Ба більше, пристрій був сертифікований Бюро санітарного нагляду за якістю Управління контролю за продуктами та ліками Китаю як медичний пристрій другого класу.

Huawei Watch D оснащено мініатюрним датчиком тиску та мікрокомпресором, які вимірюють артеріальний тиск з похибкою в межах ±3 мм ртутного стовпа, при цьому манжета вбудована в ремінець, як у звичайного апарату для вимірювання артеріального тиску.

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