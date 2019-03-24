Смартфон Nokia відсилав дані користувачів до китайської держкомпанії



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HMD Global - це фінська компанія, яка в 2016-му ліцензувала право розміщувати легендарний бренд на своїх пристроях

Влада Фінляндії завели розслідування відносно HMD Global - власника прав на бренд Nokia. Його підозрюють в порушенні GDPR: смартфон цієї фірми - Nokia 7 Plus - нібито передавав персональні дані в Китай, не повідомляючи про це користувачів.

Відзначимо, що HMD Global - це фінська компанія, яка в 2016-му ліцензувала право розміщувати легендарний бренд на своїх мобільних пристроях на 10-річний термін. Безпосереднім виробництвом гаджетів займається FIH Mobile - одна з «дочок» китайської Foxconn, основного збирача iPhone.

Про те, що Nokia 7 Plus пересилає конфіденційні відомості в Китай, першою повідомила норвезька телекомпанія NRK. Як розповів журналістам один з користувачів, Хенрік Остаде, смартфон регулярно передавав дані про місцезнаходження, номер SIM-карти і серійний номер - причому в незашифрованому вигляді - на сервер в домені vnet.cn, яким, імовірно, володіє китайська держкомпанія China Telecom.

За інформацією NRK, в HMD Global визнали факт витоку, назвавши його «глюком» в ПО однієї з партій смартфонів, і відзначили, що проблему вже виправили з новим випуском програмного оновлення. Крім того, представники компанії підкреслили, що на основі помилково надісланих даних ідентифікувати власників пристроїв не представляється можливим.

Слідом за публікацією NRK уповноважений із захисту даних Фінляндії Рейо Аарнио заявив, що його відомство починає розслідування щодо пристроїв Nokia. Регулятор оцінить факти порушення і вивчить подію з юридичної точки зору.

Джерело: ITC.ua