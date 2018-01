SpaceX успішно повернула за Землю уже вживаний корабель Dragon

Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter.

Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.

Dragon is headed to port with ~4,100 pounds of scientific research and hardware for a cargo handover to @NASA. pic.twitter.com/7ebJJ188iO