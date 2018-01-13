  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    SpaceX успішно повернула за Землю уже вживаний корабель Dragon

    Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС
    Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter. Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в
    • Сьогодні, 10:33
    • Розсилка
    Корабель Dragon, пристикований до МКС
    Фото: @SpaceX
    Корабель Dragon, пристикований до МКС

    Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС

    Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter.

    Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.

    15 грудня ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX стартувала на Міжнародну космічну станцію з вантажним кораблем Dragon. На борту вантажного корабля були понад дві тонни продуктів, наукове обладнання та різдвяні подарунки.

    Цим запуском SpaceX вперше в історії повторно використала і перший ступінь ракети, і космічний вантажний корабель одночасно.

    Нагадаємо, зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47.

    корабель Twitter SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ