SpaceX успішно повернула за Землю уже вживаний корабель Dragon

Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter. Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в



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Фото: @SpaceX Корабель Dragon, пристикований до МКС

Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter.

Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.

Dragon is headed to port with ~4,100 pounds of scientific research and hardware for a cargo handover to @NASA. pic.twitter.com/7ebJJ188iO — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2018

15 грудня ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX стартувала на Міжнародну космічну станцію з вантажним кораблем Dragon. На борту вантажного корабля були понад дві тонни продуктів, наукове обладнання та різдвяні подарунки.

Цим запуском SpaceX вперше в історії повторно використала і перший ступінь ракети, і космічний вантажний корабель одночасно.

Нагадаємо, зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47.