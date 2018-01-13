SpaceX успішно повернула за Землю уже вживаний корабель Dragon
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Космічний вантажний корабель Dragon повернувся із МКС
Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані. Про це SpaceX повідомила в Twitter.
Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.
Dragon is headed to port with ~4,100 pounds of scientific research and hardware for a cargo handover to @NASA. pic.twitter.com/7ebJJ188iO— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2018
15 грудня ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX стартувала на Міжнародну космічну станцію з вантажним кораблем Dragon. На борту вантажного корабля були понад дві тонни продуктів, наукове обладнання та різдвяні подарунки.
Цим запуском SpaceX вперше в історії повторно використала і перший ступінь ракети, і космічний вантажний корабель одночасно.
Нагадаємо, зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47.