Експерт пояснив, чому Україна збиває не усі рашистські ракети

Наслідки ракетного удару рашистів по Вінниці. Українська ППО не може збити усі крилаті ракети, бо це найскладніша ціль

Крилаті ракети є найскладнішими цілями для оборони

Українська протиповітряна оборона не справляється із російськими крилатими ракетами із двох причин. Про це на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

По-перше, не завжди авіація чи наземні підрозділи ППО встигають перехопити ракети до кінцевої точки.

Крім того, Жданов назвав крилаті ракети найскладнішими цілями для протиповітряної оборони, бо ці види зброї можуть змінювати траєкторію польоту.

«Вона летить, огинаючи рельєф місцевості. Тобто якщо є перешкода, то вона піднімається. Якщо є низина - вона окускається. Тому дуже складно цю ракету збити», – наголосив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 липня, дві крилаті ракети прилетіли у одне із сіл Чигиринської територіальної громади, що на Черкащині.

Усього під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет.

Учора ракетами був обстріляний Краматорськ.