Звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink

Українці можуть купити термінали Starlink для особистого підключення до всесвітньої мережі

Українці, які попередньо замовили послугу Starlink, почали отримувати листи, в яких йдеться, що вони можуть завершити оплату сервісу та отримати термінал за своєю адресою. Такий лист опинився в редакції Mezha.Media.

Супутниковий інтернет Starlink був вже деякий час доступний для замовлення з України, проте компанія не відправляла термінали. На сайті Starlink поки що немає оновленої інформації щодо надання супутникового інтернету в Україні звичайним користувачам, проте термінал можна замовити, залишивши попередню оплату у розмірі $99.

В листі від сервісу зазначається, що для отримання термінала потрібно заплатити решту – $500 разом з податками. Проте, є шанс не платити решту, якщо у вас немає для цього можливості. Така пропозиція діє з самого початку війни для українських користувачів вже отримували Starlink’и по $100 за штуку.

Надалі щомісячна абонентська плата за використання супутникового інтернету Starlink складає $120 на місяць, проте в листі вказано, що для українських користувачів перші 3 місяці будуть безкоштовними.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію.

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні.