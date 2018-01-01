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    SpaceX запустила на орбіту супутники, які роздадуть інтернет всьому світу

    Революціний проект Ілона Маска роздаватиме інтернет у будь-якій точці світу
    Компанія SpaceX запустила з військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії ракету Falcon 9, яка несе два тестових супутника для роздачі інтернету Microsat 2a і Microsat 2b, а також іспанський супутник PAZ для радіолокаційного спостереження. Трансляція запуску велася на сайті SpaceX. Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth
    • Сьогодні, 16:59
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    Революціний проект Ілона Маска роздаватиме інтернет у будь-якій точці світу

    Компанія SpaceX запустила з військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії ракету Falcon 9, яка несе два тестових супутника для роздачі інтернету Microsat 2a і Microsat 2b, а також іспанський супутник PAZ для радіолокаційного спостереження. Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

    Відзначимо, супутники Microsat 2a і Microsat 2b стануть першими елементами проекту SpaceX під назвою Starlink. Проект передбачає розгортання в космосі угруповання з кількох тисяч супутників для роздачі інтернету по всій поверхні Землі.

    Довідка: Проект Starlink в SpaceX почали розробляти ще в 2014 році, але про нього довго нічого не було чутно, так як основні зусилля компанія зосередила на роботі над ракетами-носіями Falcon 9 і Falcon Heavy. Згідно з планом розробника Ілона Маска, мережа Starlink повинна бути повністю готова до 2024 року. Витрати на проект оцінюються приблизно в $ 10 млрд.

    інтернет Twitter SpaceX Falcon
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