США виведуть на орбіту «супутники Судного дня»

У 2019 році Пентагон вкладе в розробку і розвиток перспективних систем зв'язку близько 677 мільйонів доларів

Пентагон планує вивести на орбіту два супутники AEHF (Advanced Extremely High Frequency), які зможуть забезпечити зв'язок в умовах ядерного конфлікту. Про це повідомляє видання Popular Mechanics. Сьогодні вже функціонують чотири «супутника Судного дня», які характеризуються високою стійкістю до електромагнітних завад. Відповідно



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У 2019 році Пентагон вкладе в розробку і розвиток перспективних систем зв'язку близько 677 мільйонів доларів

Пентагон планує вивести на орбіту два супутники AEHF (Advanced Extremely High Frequency), які зможуть забезпечити зв'язок в умовах ядерного конфлікту. Про це повідомляє видання Popular Mechanics.

Сьогодні вже функціонують чотири «супутника Судного дня», які характеризуються високою стійкістю до електромагнітних завад. Відповідно до військового бюджету США на 2019 рік, в космос планується вивести ще два пристрої. Витрати на них перевищать 29 мільйонів доларів.

У командуванні ВПС підкреслюють, що розміщення апаратів відповідає новій ядерній доктрині. «Ми повинні паралельно модернізувати всю ядерну тріаду і системи бойового управління, які забезпечують її ефективність», — заявила міністр військово-повітряних сил США Хізер Вілсон.

Раніше стало відомо, що в 2019 році Пентагон вкладе в розробку і розвиток перспективних систем зв'язку близько 677 мільйонів доларів. Крім AEHF передбачається розробка завадостійких GPS-супутників.