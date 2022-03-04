В Росії заблокований Twitter
Користувачі не можуть зайти у соцмережу
На території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян. Такі дані GlobalChek.
Сьогодні, 4 березня у РФ активно блокують соціальні мережі.
До слова, раніше у Twitter обмежили доступ до російських державних ЗМІ. Раніше до такого кроку вдалися в Meta (Facebook та Instagram), а також у Євросоюзі.
Нагадаємо, сьогодні Росія остаточно заблокувала Facebook.
Напередодні у Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань.