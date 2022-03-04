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    В Росії заблокований Twitter

    Росіяни стрімко наближаються до обмежень, як у Північній Кореї - В Росії заблокований Twitter
    Росіяни стрімко наближаються до обмежень, як у Північній Кореї
    фото з відкритих джерел

    Користувачі не можуть зайти у соцмережу

    На території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян. Такі дані GlobalChek.

    Сьогодні, 4 березня у РФ активно блокують соціальні мережі.

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    До слова, раніше у Twitter обмежили доступ до російських державних ЗМІ. Раніше до такого кроку вдалися в Meta (Facebook та Instagram), а також у Євросоюзі.

    Нагадаємо, сьогодні Росія остаточно заблокувала Facebook.

    Напередодні у Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань.

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    Теги: ЗМІ Facebook Twitter соціальні мережі влада Instagram Meta
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    В Росії заблокований Twitter