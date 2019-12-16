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    Технології

    ТОП-10 якісних і дешевих автомобілів 2019 року (ФОТО)

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    ТОП-10 якісних і дешевих автомобілів 2019 року (ФОТО)

    Рейтинг нових автомобілів, що можна придбати в рамках скромного бюджету

    Незважаючи на те що ринок насичений б/у автомобілями, більшість майбутніх автовласників, безумовно, бажають придбати нове авто з салону і без пробігу. На те є багато причин: гарантія і сервісне обслуговування, перший власник, відсутність поломок перші кілька років, оснащення сучасними технологіями, кредитування та ще безліч плюсів. Але як вибрати якісний, а головне новий автомобіль за скромний бюджет?

    Ресурс CNET склав власний рейтинг з ТОП-10 кращих дешевих автомобілів 2019 року з модельного ряду 2019-2020 років. Всі ці автомобілі є кращими представниками якісних брендів і бюджет їх не перевищує $17,5 тис. Тож, якщо ви збираєтеся придбати автоновинки, рекомендуємо звернути увагу на список, наведений нижче.

    1 з 11
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    Chevrolet Spark 2020
    Mitsubishi Mirage 2019
    Ford Fiesta 2019
    Nissan Versa 2020
    Mitsubishi Mirage G4 2020
    Hyundai Accent 2020
    Kia Rio 2019
    Toyota Yaris 2020
    Honda Fit 2019
    Chevy Sonic 2020

    Chevrolet Spark 2020

    Найдешевший автомобіль в рейтингу – це Chevrolet Spark 2020 з кузовом хетчбек, вартість якого становить $14 тисяч. Щоб досягти цієї ціни, автовиробникові довелося піти на деякі жертви. Використовується 4-циліндровий 1,4-літровий двигун потужністю 98 кінських сил, який комплектується механічною 5-ступінчастою трансмісією. Незважаючи на невелику потужність, маленький двигун забезпечує приємну економію палива, споживаючи 6 літрів на 100 км. У стандартне оснащення цього маленького автомобіля входять порти USB, можливість підключення OnStar, а також Apple CarPlay і Android Auto.

    Mitsubishi Mirage 2019

    Субкомпактний хетчбек Mitsubishi займає друге місце в рейтингу доступних автомобілів 2019 року. Цей невеликий п’ятидверний малолітражний автомобіль коштує $14,9 тисяч. Під капотом знаходиться не дуже потужний 1,2-літровий рядний 78-сильний бензиновий двигун, який споживає 5,7 літрів на 100 км, що робить його найекономічнішим в рейтингу. У стандартний пакет входить механічна трансмісія з переднім приводом, 7-дюймовий сенсорний екран з Bluetooth і USB-портом, хоча Apple CarPlay і Android Auto недоступні.

    Ford Fiesta 2019

    Fiesta була знята з виробництва на початку літа 2019 року, але дилери досі продають залишки в салонах за ціною $15,2 тисяч. Fiesta є більш потужною, ніж попередні дві моделі, завдяки 1,6-літровому двигуну потужністю 120 кінських сил. Звичайно, з механічною трансмісією. Також автовиробникові довелося відмовитися від електричних склопідйомників у базовій комплектації, але зате залишився мультимедіний ЖК-екран.

    Nissan Versa 2020

    У минулому Versa був найбільш бюджетним авто, що можна було придбати. Після рестайлінгу йогоОстаннє місце в цьому рейтингу дістається Chevy Sonic в кузові седан, який за 17,5 тисяч доларів коштує трохи дешевше, ніж його хетчбек. Седан Sonic оснащений зменшеним 1,4-літровим мотором з турбонаддувом, який видає потужність в 138 к.с (6,9л/100 км). На жаль, шестишвидкічна автоматична коробка передач є єдиною трансмісією, запропонованою виробником, що разом з турбіною позбавила його змоги стати найдешевшим у рейтингу. Автоматичні фари входять в стандартну комплектацію, а також сучасні технології, які включають сумісність з Wi-Fi 4G LTE Wi-Fi і 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto. ціна зросла до $15,6 тисяч. Варто зазначити, що для підняття цінника знайшлася вагома причина – вища якість виготовлення і оснащення. Його 1,6-літровий двигун видає 122 кінських сили, при цьому він споживає 6,7 літрів на 100 км по трасі. За таку ціну Nissan також пропонує непогану “начинку” в стандартному пакеті: систему попередження про вихід зі смуги руху, систему автоматичного гальмування, 7-дюймовий сенсорний екран з 3 портами USB і “механіку” на 5 передач.

    Mitsubishi Mirage G4 2020

    Незважаючи на те, що Mitsubishi Mirage G4 за розміром більше, ніж його родич з кузовом хетчбек, але седан, з якоїсь причини опинився на 1000 доларів дешевшим і його ціна становить $15,9 тисяч. Усередині комплектація однакова з хетчбеком: 3-циліндровий бензиновий двигун, автоматична 5-ступінчаста трансмісія, 7-дюймовий ЖК-екран з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Такий невеликий мотор виявився також дуже економічним – 5,9 літрів на 100 км. Так що бажаючим заощадити зайву тисячу, рекомендується вибирати саме седан.

    Hyundai Accent 2020

    Маленький Hyundai Accent є найменшим автомобілем в США. Його ціна відповідно маленька – $16 тисяч. У всіх трьох моделях Accent використовує новий 1,6-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 120 к.с., доповнений стандартної шестиступінчастою трансмісією в базовій комплектації. Стандартне обладнання на базі Accent SE включає 5-дюймовий сенсорний екран з портом USB, електричні склопідйомники і органи управління на кермі. Показники економії пального також не менше вражаючі – 6,1 літр на «сотню».

    Kia Rio 2019

    Kia Rio є трохи більш жвавою версією Accent, при цьому коштує на 300 доларів дорожче – $16,3 тисячі. Його 1,6-літровий видає 130 к.с., при цьому авто оснащене шестишвидкісною автоматичною коробкою передач. Оснащений він багатше за «Акцент»: автоматично регульовані фари, 5-дюймовий екран, супутникове радіо і набір USB-портів. Але за потужний мотор і АКПП власнику доведеться розплачуватися більш ненажерливим двигуном з витратою 7,5 л/100 км.

    Toyota Yaris 2020

    Toyota Yaris насправді є завуальованим Mazda 2, але з оснащенням всіх ключових систем безпеки цього бренду. Ця остання версія самого маленького седана від Toyota коштує $16,6 тис. Але на тлі інших моделей рейтингу, Yaris виглядає не так бадьоро: 1,5-літровий двигун, який видає всього 106 кінських сил (6л/100км). Зате в стандартній комплектації йде шестишвидкійни автомат, а також 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto і системою екстреного гальмування.

    Honda Fit 2019

    П’ятидверний хетчбек від Honda як і раніше залишається одним з найдоступніших нових автомобілів з ціною $17 тисяч. Цінник наближається до верхньої межі для бюджетних автомобілів, але зате Fit пропонує багату комплектацію. Під капотом знаходиться 1,5-літровий рядний 4-циліндровий двигун, який видає 130 к.с. разом з шестишвидкічною механічною коробкою передач (6,2 л/100 км). Всі моделі Fits навіть в стандартній комплектації поставляються з Honda Sensing – набором допоміжних засобів від автовиробника, який включає в себе автоматичне екстрене гальмування, допомогу в утриманні смуги руху, адаптивний круїз-контроль і попередження про вихід зі смуги руху.

    Chevy Sonic 2020

    Останнє місце в цьому рейтингу дістається Chevy Sonic з кузовом седан, що за $17,5 тисяч. Він  коштує трохи дешевше, ніж хетчбек. Седан Sonic оснащений зменшеним 1,4-літровим мотором з турбонаддувом, який видає потужність в 138 к.с (6,9л/100 км). На жаль, шестишвидкісна автоматична коробка передач є єдиною трансмісією, запропонованою виробником, що разом з турбіною позбавила його змоги стати найдешевшим у рейтингу. Автоматичні фари входять в стандартну комплектацію, а також сучасні технології, які включають сумісність з Wi-Fi 4G LTE Wi-Fi і 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto.

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