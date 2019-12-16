ТОП-10 якісних і дешевих автомобілів 2019 року (ФОТО)



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Рейтинг нових автомобілів, що можна придбати в рамках скромного бюджету

Незважаючи на те що ринок насичений б/у автомобілями, більшість майбутніх автовласників, безумовно, бажають придбати нове авто з салону і без пробігу. На те є багато причин: гарантія і сервісне обслуговування, перший власник, відсутність поломок перші кілька років, оснащення сучасними технологіями, кредитування та ще безліч плюсів. Але як вибрати якісний, а головне новий автомобіль за скромний бюджет?

Ресурс CNET склав власний рейтинг з ТОП-10 кращих дешевих автомобілів 2019 року з модельного ряду 2019-2020 років. Всі ці автомобілі є кращими представниками якісних брендів і бюджет їх не перевищує $17,5 тис. Тож, якщо ви збираєтеся придбати автоновинки, рекомендуємо звернути увагу на список, наведений нижче.

Chevrolet Spark 2020

Найдешевший автомобіль в рейтингу – це Chevrolet Spark 2020 з кузовом хетчбек, вартість якого становить $14 тисяч. Щоб досягти цієї ціни, автовиробникові довелося піти на деякі жертви. Використовується 4-циліндровий 1,4-літровий двигун потужністю 98 кінських сил, який комплектується механічною 5-ступінчастою трансмісією. Незважаючи на невелику потужність, маленький двигун забезпечує приємну економію палива, споживаючи 6 літрів на 100 км. У стандартне оснащення цього маленького автомобіля входять порти USB, можливість підключення OnStar, а також Apple CarPlay і Android Auto.

Mitsubishi Mirage 2019

Субкомпактний хетчбек Mitsubishi займає друге місце в рейтингу доступних автомобілів 2019 року. Цей невеликий п’ятидверний малолітражний автомобіль коштує $14,9 тисяч. Під капотом знаходиться не дуже потужний 1,2-літровий рядний 78-сильний бензиновий двигун, який споживає 5,7 літрів на 100 км, що робить його найекономічнішим в рейтингу. У стандартний пакет входить механічна трансмісія з переднім приводом, 7-дюймовий сенсорний екран з Bluetooth і USB-портом, хоча Apple CarPlay і Android Auto недоступні.

Ford Fiesta 2019

Fiesta була знята з виробництва на початку літа 2019 року, але дилери досі продають залишки в салонах за ціною $15,2 тисяч. Fiesta є більш потужною, ніж попередні дві моделі, завдяки 1,6-літровому двигуну потужністю 120 кінських сил. Звичайно, з механічною трансмісією. Також автовиробникові довелося відмовитися від електричних склопідйомників у базовій комплектації, але зате залишився мультимедіний ЖК-екран.

Nissan Versa 2020

У минулому Versa був найбільш бюджетним авто, що можна було придбати. Після рестайлінгу йогоОстаннє місце в цьому рейтингу дістається Chevy Sonic в кузові седан, який за 17,5 тисяч доларів коштує трохи дешевше, ніж його хетчбек. Седан Sonic оснащений зменшеним 1,4-літровим мотором з турбонаддувом, який видає потужність в 138 к.с (6,9л/100 км). На жаль, шестишвидкічна автоматична коробка передач є єдиною трансмісією, запропонованою виробником, що разом з турбіною позбавила його змоги стати найдешевшим у рейтингу. Автоматичні фари входять в стандартну комплектацію, а також сучасні технології, які включають сумісність з Wi-Fi 4G LTE Wi-Fi і 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto. ціна зросла до $15,6 тисяч. Варто зазначити, що для підняття цінника знайшлася вагома причина – вища якість виготовлення і оснащення. Його 1,6-літровий двигун видає 122 кінських сили, при цьому він споживає 6,7 літрів на 100 км по трасі. За таку ціну Nissan також пропонує непогану “начинку” в стандартному пакеті: систему попередження про вихід зі смуги руху, систему автоматичного гальмування, 7-дюймовий сенсорний екран з 3 портами USB і “механіку” на 5 передач.

Mitsubishi Mirage G4 2020

Незважаючи на те, що Mitsubishi Mirage G4 за розміром більше, ніж його родич з кузовом хетчбек, але седан, з якоїсь причини опинився на 1000 доларів дешевшим і його ціна становить $15,9 тисяч. Усередині комплектація однакова з хетчбеком: 3-циліндровий бензиновий двигун, автоматична 5-ступінчаста трансмісія, 7-дюймовий ЖК-екран з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Такий невеликий мотор виявився також дуже економічним – 5,9 літрів на 100 км. Так що бажаючим заощадити зайву тисячу, рекомендується вибирати саме седан.

Hyundai Accent 2020

Маленький Hyundai Accent є найменшим автомобілем в США. Його ціна відповідно маленька – $16 тисяч. У всіх трьох моделях Accent використовує новий 1,6-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 120 к.с., доповнений стандартної шестиступінчастою трансмісією в базовій комплектації. Стандартне обладнання на базі Accent SE включає 5-дюймовий сенсорний екран з портом USB, електричні склопідйомники і органи управління на кермі. Показники економії пального також не менше вражаючі – 6,1 літр на «сотню».

Kia Rio 2019

Kia Rio є трохи більш жвавою версією Accent, при цьому коштує на 300 доларів дорожче – $16,3 тисячі. Його 1,6-літровий видає 130 к.с., при цьому авто оснащене шестишвидкісною автоматичною коробкою передач. Оснащений він багатше за «Акцент»: автоматично регульовані фари, 5-дюймовий екран, супутникове радіо і набір USB-портів. Але за потужний мотор і АКПП власнику доведеться розплачуватися більш ненажерливим двигуном з витратою 7,5 л/100 км.

Toyota Yaris 2020

Toyota Yaris насправді є завуальованим Mazda 2, але з оснащенням всіх ключових систем безпеки цього бренду. Ця остання версія самого маленького седана від Toyota коштує $16,6 тис. Але на тлі інших моделей рейтингу, Yaris виглядає не так бадьоро: 1,5-літровий двигун, який видає всього 106 кінських сил (6л/100км). Зате в стандартній комплектації йде шестишвидкійни автомат, а також 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto і системою екстреного гальмування.

Honda Fit 2019

П’ятидверний хетчбек від Honda як і раніше залишається одним з найдоступніших нових автомобілів з ціною $17 тисяч. Цінник наближається до верхньої межі для бюджетних автомобілів, але зате Fit пропонує багату комплектацію. Під капотом знаходиться 1,5-літровий рядний 4-циліндровий двигун, який видає 130 к.с. разом з шестишвидкічною механічною коробкою передач (6,2 л/100 км). Всі моделі Fits навіть в стандартній комплектації поставляються з Honda Sensing – набором допоміжних засобів від автовиробника, який включає в себе автоматичне екстрене гальмування, допомогу в утриманні смуги руху, адаптивний круїз-контроль і попередження про вихід зі смуги руху.

Chevy Sonic 2020

Останнє місце в цьому рейтингу дістається Chevy Sonic з кузовом седан, що за $17,5 тисяч. Він коштує трохи дешевше, ніж хетчбек. Седан Sonic оснащений зменшеним 1,4-літровим мотором з турбонаддувом, який видає потужність в 138 к.с (6,9л/100 км). На жаль, шестишвидкісна автоматична коробка передач є єдиною трансмісією, запропонованою виробником, що разом з турбіною позбавила його змоги стати найдешевшим у рейтингу. Автоматичні фари входять в стандартну комплектацію, а також сучасні технології, які включають сумісність з Wi-Fi 4G LTE Wi-Fi і 7-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay і Android Auto.