Близько 15 екіпажів поліції ганялися по Києву за 18-річним мажором (фото, відео)



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Поліції вдалося за пів години зупинити водія-порушника Фото: Київ оперативний

Хлопець не зупинився на вимогу поліції, оскільки у нього немає водійських прав

Цієї ночі у Києві 18-річний хлопець на батьковому автомобілі Mercedes намагався втекти від поліції, піднявши на ноги близько 15 екіпажів поліції.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, за порушення правил дорожнього руху водія намагалися зупинити на вулиці Липській у центрі міста. Він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні сигнали світлофора. Проїхав по Печерському району, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував у бік Русанівки.

Під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год.

Гонитва за автомобілем тривала хвилин 30, і на вулиці Аболмасова, 4 (колишня вул. Панельна) у дворах, де вузький проїзд, з двох сторін заблокували патрульними автомобілями.

Водій на ім’я Данило, 2001 року народження, тверезий, не під наркотиками, повідомили патрульні.

Хлопець пояснив патрульним, що не зупинявся, бо злякався, оскільки у нього немає водійських прав.

Машина була евакуйована, а на водія складені відповідні адміністративні матеріали.