Близько 15 екіпажів поліції ганялися по Києву за 18-річним мажором (фото, відео)
Хлопець не зупинився на вимогу поліції, оскільки у нього немає водійських прав
Цієї ночі у Києві 18-річний хлопець на батьковому автомобілі Mercedes намагався втекти від поліції, піднявши на ноги близько 15 екіпажів поліції.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, за порушення правил дорожнього руху водія намагалися зупинити на вулиці Липській у центрі міста. Він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні сигнали світлофора. Проїхав по Печерському району, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував у бік Русанівки.
Під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год.
Гонитва за автомобілем тривала хвилин 30, і на вулиці Аболмасова, 4 (колишня вул. Панельна) у дворах, де вузький проїзд, з двох сторін заблокували патрульними автомобілями.
Водій на ім’я Данило, 2001 року народження, тверезий, не під наркотиками, повідомили патрульні.
Хлопець пояснив патрульним, що не зупинявся, бо злякався, оскільки у нього немає водійських прав.
Машина була евакуйована, а на водія складені відповідні адміністративні матеріали.