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    У Китаї розробляють стелс-покриття для бойових літаків

    Над проектом працює лабораторія в місті Нанкін
    Інженери КНР працюють над спеціальним покриттям, яке будуть застосовувати на літаках 4 покоління, щоб допомогти їм залишитися малопомітними для ворожих радарів. Про це повідомляє сайт UPI. Покриття або відбиватиме сигнали радарів або показуватиме меншу ефективну площу розсіювання. Над цим працює лабораторія в місті Нанкін. При цьому самі
    • 26 Квiтня, 15:23
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    Над проектом працює лабораторія в місті Нанкін

    Інженери КНР працюють над спеціальним покриттям, яке будуть застосовувати на літаках 4 покоління, щоб допомогти їм залишитися малопомітними для ворожих радарів. Про це повідомляє сайт UPI.

    Покриття або відбиватиме сигнали радарів або показуватиме меншу ефективну площу розсіювання. Над цим працює лабораторія в місті Нанкін. При цьому самі розробки перебувають на ранніх стадіях. КНР має до 1,5 тисяч бойових літаків на озброєнні і деякі із них стали об’єктом тестування нового покриття. 

    Проте на заваді ефективній реалізації даного плану може стати вартість відповідних матеріалів, що зменшить масштаби виробництва і застосування.

    Окрім того відповідне покриття є лише частиною засобі за допомогою яких досягається ефект малопомітності для радарів, який також відомий як стелс-технологій. Не менше значення має конфігурація сопла двигуна і крил.

     

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