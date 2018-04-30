У Китаї створять «штучний дощ»

Проект вже викликав стурбованість в кількох регіонах Китаю, а також в сусідніх країнах

У Китаї будують систему «штучного дощу» яка має зволожити площу в 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Система включатиме камери спалювання твердого палива, безпілотники, літаки та мережу метеорологічних зондів. Про це повідомляє News World. За проектом, на тибетському плато мають розмістити кілька тисяч камер, що



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Проект вже викликав стурбованість в кількох регіонах Китаю, а також в сусідніх країнах

У Китаї будують систему «штучного дощу» яка має зволожити площу в 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Система включатиме камери спалювання твердого палива, безпілотники, літаки та мережу метеорологічних зондів.

Про це повідомляє News World.

За проектом, на тибетському плато мають розмістити кілька тисяч камер, що спалюють тверді види палива. При згорянні камери вироблятимуть йодид срібла. Йодид конденсуватиме молекули води з повітря, які утворюватимуть краплі, та падатимуть на землю, як сніг або дощ. Цей процес називають посівом хмар. За даними SCMP, вже побудували близько 500 камер згоряння, вартістю 8000 доларів кожна.

30 метеорологічних супутників в режимі реального часу збиратимуть дані, аби гарантувати, що спалювання палива збігатиметься з оптимальними умовами для зв’язування водяних мусонних туманів. Мережі згоряння допомагатимуть також безпілотники, літаки та навіть артилерія, щоб максимізувати її ефект.

Проект вже викликав стурбованість в кількох регіонах Китаю, а також в сусідніх країнах. Оскільки маніпуляції з погодою для отримання більшої кількості опадів над тибетськими рівнинами можуть привести до зниження опадів в інших місцях.