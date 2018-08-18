У роботі Facebook стався глобальний збій, який відчули і в Україні



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В Україні збій відчули в столиці, Запоріжжі і Дніпрі

У соціальній мережі Facebook у п’ятницю, 17 серпня, у всьому світі стався збій. У соцмережу також не могли зайти жителі Києва, Запоріжжя і Дніпра, повідомляє моніторинговий сайт Downdetector.

Користувачі скаржилися на неможливість відкрити Facebook, складності при спробі авторизуватися, а також проблеми з відображенням зображень і додатками.

Зазначено, що найбільші проблеми спостерігалися майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Уругваї, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Єгипті, Саудівській Аравії, Таїланді, В’єтнамі, Лаосі, Манілі, М’янмі, Японії, Пакистані, Непалі, В’єтнамі, Індії, Казахстані, Киргизстані, Новій Зеландії, Грузії, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Данії, Норвегії, Болгарії, західній частині Росії та у Москві.

В Україні збій відчули в столиці, Запоріжжі і Дніпрі.

В даний момент користувачі з різних країн повідомляють про відновлення роботи соцмережі. Зокрема, Facebook знову став доступний для користувачів в Україні.

Нагадаємо, директор з безпеки соцмережі Facebook Алекс Стамос покидає свій пост в компанії.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook внесе зміни до своєї рекламної платформи для зупинки діяльності сторонніх рекламодавців у США.