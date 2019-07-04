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    Технології

    Facebook і Instagram відновили роботу сервісів

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    Facebook і Instagram відновили роботу сервісів

    Неполадки в роботі соцмереж усунуто на 100%

    Керівництво соцмереж Facebook і Instagram повідомило про повне відновлення роботи після глобального збою в роботі сервісів.

    Про це повідомляється в мікроблогах соцмереж вTwitter.

    Команди сервісів оголосили, що проблема з завантаженням зображень і відео усунута на 100%.

    «Раніше деякі люди і компанії зіткнулися з проблемами при завантаженні або завантаження зображень, відео та інших файлів у наших програмах. Ця проблема вирішена, ми повинні були повернутися на 100% для всіх», - повідомила команда Facebook.

    Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок.

    Також були скарги на роботу новинних стрічок і проблеми зі входом в акаунти.

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