Facebook і Instagram відновили роботу сервісів



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Неполадки в роботі соцмереж усунуто на 100%

Керівництво соцмереж Facebook і Instagram повідомило про повне відновлення роботи після глобального збою в роботі сервісів.

Про це повідомляється в мікроблогах соцмереж вTwitter.

Команди сервісів оголосили, що проблема з завантаженням зображень і відео усунута на 100%.

«Раніше деякі люди і компанії зіткнулися з проблемами при завантаженні або завантаження зображень, відео та інших файлів у наших програмах. Ця проблема вирішена, ми повинні були повернутися на 100% для всіх», - повідомила команда Facebook.

Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок.

Також були скарги на роботу новинних стрічок і проблеми зі входом в акаунти.