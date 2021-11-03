У роботі Instagram стався масштабний збій

Користувачі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу

З проблемами зіткнулися користувачі країн Західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії

Більшість користувачів у низці країн світу скаржаться на проблеми в роботі Instagram. Про це повідомляє Downdetector.

З проблемами зіткнулися користувачі країн Західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії.

Не працює програма і вебсайт, відсутній зв'язок із сервером.

Раніше повідомлялося, що в Instagram з'являться нові функції.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.