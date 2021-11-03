  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    У роботі Instagram стався масштабний збій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Користувачі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу<br /><br /> - У роботі Instagram стався масштабний збій
    Користувачі Instagram почали скаржитися на проблеми з роботою сервісу

    фото з відкритих джерел

    З проблемами зіткнулися користувачі країн Західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії

    Більшість користувачів у низці країн світу скаржаться на проблеми в роботі Instagram. Про це повідомляє Downdetector.

    З проблемами зіткнулися користувачі країн Західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії.

    Не працює програма і вебсайт, відсутній зв'язок із сервером.

    Раніше повідомлялося, що в Instagram з'являться нові функції.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Теги: США Facebook Instagram WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У роботі Instagram стався масштабний збій