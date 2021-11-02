Facebook відключить систему розпізнавання обличчя

У Facebook видалять понад 1 мільярд «шаблонів розпізнавання обличчя»

Соціальна мережа Facebook припинить використовувати технологію розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань безпеки. Про це йдеться у блозі компанії.

У Facebook підкреслили, що припинять роботу цієї системи «з міркувань конфіденційності» та видалять понад 1 мільярд «шаблонів розпізнавання обличчя», які були сформовані за багато років.

У компанії заявили, що хочуть зважити всі переваги, а також зростаюче занепокоєння довкола цієї технології.

Зазначається, що Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення.

Нагадаємо, компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.