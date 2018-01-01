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    Технології

    У Telegram стався масштабний збій

    Збій у роботі є у всіх версіях месенджера
    Користувачі соціальної мережі Telegram зіткнулися з проблемами під час відправки і отримання повідомлень в месенджер. Перебої спостерігаються і у веб-версії Telegram, і в додатках Telegram і Telegram X для мобільних пристроїв. Користувачі месенджера на сайті Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах,
    • Сьогодні, 16:46
    • Розсилка

    Збій у роботі є у всіх версіях месенджера

    Користувачі соціальної мережі Telegram зіткнулися з проблемами під час відправки і отримання повідомлень в месенджер.

    Перебої спостерігаються і у веб-версії Telegram, і в додатках Telegram і Telegram X для мобільних пристроїв.

    Користувачі месенджера на сайті Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах, розповідають, що Telegram також працює з перебоями в деяких країнах, включаючи Італію, Іспанію, Францію.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Telegram усунув проблеми з доступом до сервісу, з якими раніше зіткнулися деякі європейські користувачі.

    технології Telegram соціальні мережі
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