У Telegram стався масштабний збій

Збій у роботі є у всіх версіях месенджера

Користувачі соціальної мережі Telegram зіткнулися з проблемами під час відправки і отримання повідомлень в месенджер. Перебої спостерігаються і у веб-версії Telegram, і в додатках Telegram і Telegram X для мобільних пристроїв. Користувачі месенджера на сайті Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах,



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Збій у роботі є у всіх версіях месенджера

Користувачі соціальної мережі Telegram зіткнулися з проблемами під час відправки і отримання повідомлень в месенджер.

Перебої спостерігаються і у веб-версії Telegram, і в додатках Telegram і Telegram X для мобільних пристроїв.

Користувачі месенджера на сайті Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах, розповідають, що Telegram також працює з перебоями в деяких країнах, включаючи Італію, Іспанію, Францію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Telegram усунув проблеми з доступом до сервісу, з якими раніше зіткнулися деякі європейські користувачі.