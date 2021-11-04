У WhatsApp покращать популярну у користувачів функцію

Тепер компанія тестує функцію, що розширить період видалення повідомлення

У месенджері WhatsApp покращать принцип роботи функції видалення повідомлення у чаті. Про бета-тестування популярної у користувачів можливості повідомляє WABetaInfo.

Зазначається, що у WhatsApp в даний час можна видаляти повідомлення, відправлене співрозмовнику, але є обмеження часу. Видалити повідомлення можна протягом найближчої години після надсилання.

Тепер компанія тестує функцію, що розширить період видалення повідомлення. Поки що розробники збираються дозволити видаляти надіслані повідомлення, яким не більше трьох місяців.

Однак у бета-версії перевірили можливість видалення старіших публікацій. За словами тестерів, у цій версії WhatsApp видаляти можна буде повідомлення у співрозмовника, відправлене в будь-який час.

Проте невідомо, чи буде опція працювати для повідомлень, які були надіслані до покращення функції.

Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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