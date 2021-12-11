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    Словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті

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    Компанія Nafta стала єдиним власником родовища - Словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті

    Компанія Nafta стала єдиним власником родовища

    Фото з відкритих джерел

    Антимонопольний комітет дозволив словацькій компанії стати єдиним власником газового родовища на Закарпатті

    Антимонопольний комітет України дозволив словацькій компанії стати єдиним власником газового родовища на Закарпатті. Про це йдеться у відповідному рішенні АМКУ.

    «Надано дозвіл компанії Nafta International B.V. (м. Схіпгол, Нідерланди) на придбання акцій компанії CNG Holdings Netherlands B. V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», – повідомили у комітеті.

    У словацькій компанії наголосили, що тепер вона стане єдиним власником ліцензії.

    «Отримання 100% частки в ліцензії надасть нам можливість більш гнучкого розвитку діяльності та інвестицій в даному регіоні», – зазначив генеральний директор Nafta Мартін Бартошович.

    Ужгородська ліцензія охоплює площу близько 300 кв. км та є продовженням вже розвіданої території на сході Словаччини.

    Нагадаємо, у Харківській області «Укргазвидобування» відкрило нове родовище із перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу.

    Раніше повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

    Тим часом, «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.

    Теги: Укргазвидобування газ ліцензія
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    Словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті