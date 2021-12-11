Словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті

Антимонопольний комітет дозволив словацькій компанії стати єдиним власником газового родовища на Закарпатті

Антимонопольний комітет України дозволив словацькій компанії стати єдиним власником газового родовища на Закарпатті. Про це йдеться у відповідному рішенні АМКУ.

«Надано дозвіл компанії Nafta International B.V. (м. Схіпгол, Нідерланди) на придбання акцій компанії CNG Holdings Netherlands B. V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», – повідомили у комітеті.

У словацькій компанії наголосили, що тепер вона стане єдиним власником ліцензії.

«Отримання 100% частки в ліцензії надасть нам можливість більш гнучкого розвитку діяльності та інвестицій в даному регіоні», – зазначив генеральний директор Nafta Мартін Бартошович.

Ужгородська ліцензія охоплює площу близько 300 кв. км та є продовженням вже розвіданої території на сході Словаччини.

Нагадаємо, у Харківській області «Укргазвидобування» відкрило нове родовище із перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу.

Раніше повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

Тим часом, «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.