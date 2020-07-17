Вчені закликають добровільно заражатися коронавірусом



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Науковці кажуть, що так можна прискорити створення вакцини від коронавірусу

Понад 100 провідних вчених, у тому числі 15 нобелівських лауреатів, написали відкритого листа із закликом до добровольців навмисно заразитися коронавірусом, щоб надати допомогу в розробці вакцин.

Як йдеться в листі директору Національного інституту охорони здоров'я США (NIH) доктору Френсісу Коллінзу, так звані випробування на людях або «випробування з контрольованою інфекцією» мали величезне значення для прискорення випробувань вакцин, які розробляються в усьому світі. Про це передає CNN.

Доктор закликав уряд США негайно підготуватися до випробувань на людях, «включаючи підтримку безпечного і надійного виробництва вірусу і будь-яких засобів біологічного змісту, необхідних для розміщення учасників».

Цей лист також підписали понад 2 тисячі добровольців, які беруть участь у випробуваннях. Документ опубліковано на сайті організації 1Day Sooner, яка виступає від їх імені.

Директор Інституту Дженнера в Оксфордському університеті в Англії Адріан Хілл, який підписав відкритий лист, заявив, що у нього є значний потенціал для прискорення розробки вакцин та оптимізації підходів до вакцинації.

Ідея випробування на людях для Covid-19 була ініційована статтею 31 березня в Journal of Infectious Diseases (Журналі інфекційних захворювань), в якій йшлося про те, що характер глобальної надзвичайної ситуації вимагає розгляду нетрадиційних підходів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 50 років десятки тисяч дорослих добровольців за згодою пройшли безпечні випробування під наглядом комітетів з етики наукових досліджень.

Повідомлялося, що контрольовані випробування з інфекціями можуть бути етично прийнятними, якщо вони відповідають певним критеріям. Вони включають в себе вибір молодих і здорових дорослих людей як учасників, початок з низьких доз, забезпечення участі громадськості й забезпечення високоякісного догляду і ретельного моніторингу.

Раніше члени Робочої групи NIH по прискоренню терапевтичних втручань і вакцин проти Covid-19 заявили, що подібні випробування насправді не прискорять розробку вакцин.

У коментарі, опублікованому в Медичному журналі Нової Англії, члени ACTIV писали, що використання моделей контрольованої людської інфекції для підтримки розробки вакцин вимагає «основних критеріїв» для обмеження ризику для учасників і може зайняти один - два роки.

Вони назвали неетичною ідею організовувати експеримент, в якому люди були б навмисне заражені, в той час, як порятунку від коронавірусу ще немає.

До слова, слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

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