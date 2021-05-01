  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Китай вивів на орбіту новий супутник зондування Землі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ракета стартувала з космодрому &laquo;Цзюцюань&raquo; на північному заході Китаю - Китай вивів на орбіту новий супутник зондування Землі

    Ракета стартувала з космодрому «Цзюцюань» на північному заході Китаю

    Фото: Сіньхуа

    Китай здійснив 368 за рахунком політ ракети-носія серії «Чанчжен»

    Китай здійснив успішний запуск ракети-носія «Чанчжен-4С» (Великий похід-4С), яка вивела на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі «Яогань-34». Про це повідомляє «Сіньхуа» в суботу, 1 травня.

    Зазначено, що напередодні ракета стартувала з космодрому «Цзюцюань» на північному заході Китаю.

    Космічний апарат буде використовуватися для дослідження земельних ресурсів, міського планування, підтвердження прав на землю, проектування дорожньої мережі, оцінки врожайності, а також запобігання стихійним лихам і мінімізації збитку від них. Супутник також надаватиме інформаційні послуги для будівництва «Поясу і шлях».

    Це був уже 368 за рахунком політ ракети-носія серії «Чанчжен».

    Раніше повідомлялося, що Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.

    До слова, NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць.

    Також NASA збирається запустити зонд далеко за межі Сонячної системи.

    Теги: Китай космос ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies