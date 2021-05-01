Китай вивів на орбіту новий супутник зондування Землі

Ракета стартувала з космодрому «Цзюцюань» на північному заході Китаю

Китай здійснив 368 за рахунком політ ракети-носія серії «Чанчжен»

Китай здійснив успішний запуск ракети-носія «Чанчжен-4С» (Великий похід-4С), яка вивела на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі «Яогань-34». Про це повідомляє «Сіньхуа» в суботу, 1 травня.

Зазначено, що напередодні ракета стартувала з космодрому «Цзюцюань» на північному заході Китаю.

Космічний апарат буде використовуватися для дослідження земельних ресурсів, міського планування, підтвердження прав на землю, проектування дорожньої мережі, оцінки врожайності, а також запобігання стихійним лихам і мінімізації збитку від них. Супутник також надаватиме інформаційні послуги для будівництва «Поясу і шлях».

Це був уже 368 за рахунком політ ракети-носія серії «Чанчжен».

Раніше повідомлялося, що Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.

До слова, NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць.

Також NASA збирається запустити зонд далеко за межі Сонячної системи.